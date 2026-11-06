La Mente delle Macchine e la Sapienza dell’Uomo. Una peculiare contaminazione fra saperi

L’incontro, organizzato dall’Associazione Archeologica di Volontariato Medio Valdarno aps di Empoli si terrà sabato 14 novembre 2026 alle ore 17.30 presso lo Spazio Convegni della Sezione Soci Empoli-Unicoop Firenze presso il Centro*Empoli Coop.fi in via Raffaello Sanzio 199.

Questo appuntamento si propone di approfondire il rapporto tra innovazione tecnologica, ricerca scientifica e patrimonio culturale, esplorando le nuove opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale nei campi dei Beni Culturali e dell’Archeologia. L’incontro intende illustrare come le tecnologie emergenti possano contribuire alla conoscenza, allo studio, alla documentazione, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico a tematiche scientifiche e tecnologiche di particolare attualità come l’Intelligenza Artificiale, cercando di renderle accessibili e comprensibili anche a chi non possiede specifiche competenze in materia. Attraverso un approccio divulgativo, si intende stimolare la curiosità, favorire la conoscenza e promuovere una riflessione consapevole sulle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.

L’incontro sarà aperto e introdotto dall’intervento di Leonardo Giovanni Terreni, archeologo e presidente della Federazione Toscana dei Volontari Beni Culturali.

Relatore dell’incontro sarà Andrea Barucci, ricercatore dell’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Sesto Fiorentino, che guiderà il pubblico alla scoperta delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale in ambito culturale, evidenziandone le potenzialità e le prospettive di sviluppo, e sul ruolo che la ricerca scientifica può svolgere nella valorizzazione della memoria storica e dell’identità culturale.

L’Associazione Archeologica ringrazia sentitamente la Sezione Soci Empoli-Unicoop Firenze per la significativa collaborazione concessa e che contribuisce a creare un’opportunità di incontro e divulgazione culturale in uno spazio dedicato alla partecipazione e alla vita della comunità. Si ringrazia inoltre l’Amministrazione Comunale di Empoli per il patrocinio concesso.

Andrea Barucci è un fisico, con un Dottorato in Ingegneria dei Sistemi Elettronici e una specializzazione in Fisica Medica. Primo Ricercatore presso il CNR-IFAC, ha dedicato la sua carriera all'applicazione dell'Intelligenza Artificiale e di tecnologie avanzate, come l'imaging e la fotonica, in numerose discipline, tra cui medicina, paleontologia, archeologia e beni culturali. Barucci è membro del Comitato Etico della Regione Toscana ed è stato inserito nell’elenco ufficiale della Regione Toscana in veste di Esperto per la parte di Intelligenza Artificiale.

In campo archeologico, il suo lavoro sul riconoscimento delle iscrizioni egizie antiche, attraverso l'uso di algoritmi di deep learning, ha segnato progressi significativi nell’analisi e nella conservazione del patrimonio culturale. Questa ricerca lo ha portato a collaborare con istituzioni di rilievo internazionale, come il Museo Egizio di Torino, e ad aprire nuove strade per l’intersezione tra scienza e cultura.

Il suo impegno si estende anche alla divulgazione scientifica, dove ha saputo catturare l'interesse del grande pubblico partecipando a programmi televisivi e radiofonici di prestigio, come Quinta Dimensione su Rai3, TG Leonardo e Radio3 Scienza. I suoi lavori sono stati spesso ripresi da testate autorevoli come Le Scienze e National Geographic, confermando la sua capacità di coniugare ricerca avanzata e comunicazione scientifica.

Oltre alla ricerca, Andrea Barucci svolge un ruolo centrale nella formazione, dirigendo scuole avanzate del CNR e contribuendo alla crescita delle nuove generazioni di ricercatori.

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