La Street Art rigenera la frazione di Corazzano: seconda tappa per le 'Saracinesche d’Arte'

Domenica 8 novembre, a partire dalle ore 9.30, la località di Corazzano ospiterà la seconda sessione del progetto “Saracinesche d’Arte”, una giornata dedicata alla rigenerazione urbana attraverso performance di live painting.

L'iniziativa si inserisce in un percorso di riqualificazione estetica e decoro urbano promosso dal Comune di San Miniato insieme a FuoriLuogo, con la curatela di Filippo Lotti e la preziosa collaborazione del Circolo Arci di Corazzano. Il progetto, candidato al bando Toscanaincontemporanea 2026 indetto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Toscana, ha l’obiettivo di trasformare gli spazi urbani quotidiani in luoghi di bellezza e di fruizione artistica accessibile.

Altri tre artisti toscani, specializzati in spray art, dipingeranno dal vivo le saracinesche di abitazioni private e di un'attività commerciale affacciate su via Zara, l’asse principale che attraversa il paese. Ciascuno di loro contribuirà a colorare la strada con il proprio stile distintivo. In questo contesto, il valore dell'opera risiede sia nel risultato finale sia nell'atto stesso della creazione di fronte al pubblico: un processo performativo capace di trasformare le serrande in una galleria d’arte a cielo aperto.

«Le saracinesche dipinte – spiega il curatore Filippo Lotti – rinnovano il volto del paese e superano la loro natura di semplice barriera, trasformandosi in veicoli di comunicazione visiva aperti verso l'esterno. Dopo lo straordinario riscontro ottenuto durante la prima sessione di ottobre, torniamo a Corazzano con un nuovo gruppo di artisti dalla spiccata sensibilità e carica espressiva, pronti a donare nuova energia e altri colori.»

Protagonisti di questa seconda giornata saranno tre bravi interpreti della scena visiva contemporanea: Danmariti, che realizzerà l’opera dal titolo “Il leccio giocherellone”, un omaggio al leccio, albero simbolo del paesaggio rurale toscano e richiamo all'antico toponimo della località di Corazzano dove l’albero è reinterpretato attraverso il mondo dei giochi di una volta e dell'intrattenimento all'aria aperta, evocando momenti di socialità spontanea legati al correre, saltare e stare insieme; Freddy Pills, con l'opera “La celebrazione di Bacco” ispirata direttamente all'enoteca su cui si trova la saracinesca, che celebra il sacro nettare che l'uva generosamente dona ogni anno e le cui tonalità calde accompagnano l'arrivo dell'autunno, al centro della composizione figurano la figura del dio Bacco, custode dell'ebbrezza e della convivialità, e un richiamo visivo alla Pieve di San Giovanni Battista incastonata tra le colline; l’intervento di Skim sarà incentrato proprio sull’immagine della Pieve avvolta da una vivace esplosione di colori e codici simbolici del suo caratteristico Kaos Armonioso, in cui trovano spazio una lettera — emblema della memoria custodita e del dialogo — farfalle, cuori e un papavero rosso, forte richiamo alla Resistenza, al sacrificio della Seconda Guerra Mondiale e alla rinascita della libertà.

«Crediamo che la cultura debba essere un'opportunità diffusa – dice l’Assessore alla Cultura Matteo Squicciarini –, capace di raggiungere tutte le parti del nostro territorio e non concentrarsi soltanto nel centro storico. Portare esperienze artistiche nelle frazioni significa riconoscere e valorizzare ogni comunità, ma anche offrire nuovi stimoli, creare occasioni di incontro e rendere questi luoghi più attrattivi. Con questo progetto vogliamo dimostrare che l'arte può diventare uno strumento concreto di rigenerazione urbana e, allo stesso tempo, di generare curiosità e interesse, invitando le persone a scoprire anche angoli del nostro territorio che meritano di essere conosciuti e vissuti».

«Dopo il successo e l’ampio apprezzamento riscosso durante la prima giornata, accogliamo nuovamente con grande entusiasmo e forti aspettative questa seconda giornata – affermano dal Consiglio del Circolo Arci di Corazzano. Per noi la partecipazione a questo percorso rappresenta l'essenza stessa del nostro impegno per il territorio: un modo per restituire valore e bellezza agli spazi della vita quotidiana, rendendo l'arte accessibile a tutta la comunità e ai visitatori di passaggio.»

Per informazioni: 333 3892402.

Fonte: Ufficio Stampa

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