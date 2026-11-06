La disabilità raccontata e affrontata attraverso le prospettive della medicina, dell'ingegneria, del diritto, dell'economia, delle scienze e delle discipline umanistiche. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre, l'Università di Pisa promuove 90 lezioni aperte sulla disabilità, un'iniziativa che coinvolge docenti di tutte le aree disciplinari dell'Ateneo con la finalità di diffondere una cultura dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze, stimolando al tempo stesso una riflessione sulla dimensione intersezionale della disabilità. Le lezioni, rivolte all’intera comunità universitaria, sono aperte anche alla cittadinanza.

Il progetto, coordinato dal professor Luca Fanucci, delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti e del personale con disabilità e DSA, e curato dall'USID, l'Ufficio Servizi per l'inclusione di studenti con disabilità, nasce da una collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia.

L’iniziativa prevede che ciascun docente coinvolta/o dedichi una lezione del proprio insegnamento a un tema legato alla disabilità, approfondendolo attraverso gli strumenti e le conoscenze della propria disciplina. L’obiettivo è portare la disabilità all'interno della didattica universitaria e mostrare come il tema dell’inclusione attraversi tutti i campi del sapere superando i confini disciplinari.

Il calendario delle lezioni, in programma dal 16 novembre al 4 dicembre, propone un percorso ricco e articolato. Si parlerà di diritti delle persone con disabilità, accessibilità degli spazi urbani e dei luoghi della cultura, intelligenza artificiale e tecnologie assistive, ma anche di linguaggio inclusivo, rappresentazione della disabilità nel cinema e nella letteratura, neurodivergenza, sport, lavoro e politiche sociali. Tra gli argomenti affrontati figurano, ad esempio, l'utilizzo della robotica e delle nuove tecnologie per favorire l'autonomia delle persone, l'accessibilità del web e dei servizi digitali, le potenzialità della medicina rigenerativa, la progettazione di città inclusive e il ruolo dell'agricoltura sociale. Non mancheranno approfondimenti storici e culturali, dalla rappresentazione della disabilità nel mondo antico alle rappresentazioni sociali contemporanee analizzate attraverso le prospettive della linguistica e della sociologia.

La pluralità degli argomenti e degli approcci costituisce uno degli elementi distintivi del progetto. Le lezioni intendono offrire occasioni di conoscenza e confronto, contribuendo a far emergere le barriere, visibili e invisibili, strutturali e culturali, che possono ostacolare la piena partecipazione alla vita sociale.

La lezione inaugurale dell'iniziativa si terrà martedì 10 novembre, dalle 12 alle 13.30, nell'Aula Magna di Palazzo Matteucci (piazza Evangelista Torricelli 2, Pisa). L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali del rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi, e dei rappresentanti della Regione Toscana e del Comune di Pisa. Seguirà l'intervento del professor Luca Fanucci, che illustrerà il progetto e i suoi obiettivi. Il programma della giornata prevede poi una serie di brevi anticipazioni delle lezioni, a cura dei referenti per la disabilità e i DSA delle diverse aree disciplinari: Donatella Fantozzi per l'area umanistica, Sonia Paone per l'area economico-giuridica, Armando Viviano Razionale per ingegneria, Giuseppina Sgandurra per l'area medica e farmaceutica, Fabio Macchioni per agraria e veterinaria e Michela Ori per le scienze. A concludere l'incontro sarà Elisabetta Catelani, presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Pisa, con un intervento dedicato al rapporto tra l'iniziativa e il territorio.

Il calendario completo delle lezioni, con date, orari e sedi, è disponibile al link: https://www.unipi.it/campus-e-servizi/servizi/usid-ufficio-servizi-per-lintegrazione-di-studenti-con-disabilita/lezioni-aperte-sulla-disabilita.

Fonte: Ufficio Stampa - Università di Pisa

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