Montespertoli: manutenzioni stradali, lavori nelle scuole e arredi per il polo 0-6

A ottobre il lavoro più impegnativo per la squadra manutenzioni del Comune è stato il rifacimento del fondo stradale in via Voltiggiano e in via Tresanti, che ha tenuto occupati gli operai per diverse giornate nella seconda metà del mese. All'inizio di ottobre era toccato a via Nunziatina.

Buona parte delle ore passate sulle strade è servita però a prepararle all'inverno. Con le piogge in arrivo, la squadra ha pulito e rifatto le fossette lungo via Trecento, via Colle San Lorenzo e via Voltiggiano e ha sistemato le banchine in via San Piero in Mercato, nel tratto fra la chiesa e il cimitero, perché l'acqua possa scorrere senza rovinare l'asfalto. Nel frattempo le buche sono state chiuse con il bitume a freddo, da via della Gora a via Lucignano.

Il 21 ottobre, mentre era in corso l'allerta meteo, la squadra ha girato il territorio per controllare lo stato delle strade. Nelle settimane successive sono arrivati anche gli interventi più piccoli: un chiusino nuovo nel giardino di via Pascal, i parapedonali rimessi a posto in viale Matteotti, in piazzale Lotti e all'incrocio fra via Romita e via Ripa, i cartelli ripristinati in piazza del Popolo.

“Per molti questi resoconti possono sembrare solo un elenco di cose fatte, ma per noi è un modo per rendicontare come vengono spese le risorse dei cittadini: dare conto delle manutenzioni che si fanno fa parte di una operazione di trasparenza che speriamo possa far comprendere la complessità degli interventi di manutenzione di cui i nostri operai si occupano quotidianamente” commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Marco Pierini.

Le scuole hanno avuto la loro parte di manutenzioni. Alla Montalcini gli operai hanno sostituito gli interruttori, sistemato la recinzione e il cancello e lavorato sull'impianto elettrico; hanno anche portato i materiali per imbiancare gli interni, un lavoro fatto insieme a tante famiglie del territorio e agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo. Alla Don Milani e alla Fucini si è intervenuti sui bagni e alla Fucini anche sugli scarichi delle docce degli spogliatoi. Alla Machiavelli è stato controllato l'armadio dove si ricaricano i tablet.

La falegnameria comunale ha passato quasi tutto il mese a costruire gli arredi per gli spazi esterni del nuovo polo 0-6 e ora si è messa al lavoro sugli alberi di Natale che a dicembre saranno in piazza del Popolo per l’allestimento dei bambini.

Altri interventi hanno riguardato edifici e servizi che i cittadini usano ogni giorno. In biblioteca sono stati sistemati i paraspigoli, in piazza Caduti nei Lager sono state riparate le porte dei bagni pubblici. La squadra ha poi verificato la copertura dell'ex stanza dei custodi al cimitero del capoluogo e l'alimentazione del fontanello di San Quirico e ha seguito la ditta incaricata di certificare l'impianto elettrico dell'ex scuola di Montegufoni.

Al parco urbano, infine, il palco è stato smontato e riportato in magazzino. Proprio lì, a fine mese, alcuni operai hanno dato una mano agli alunni della Machiavelli nella raccolta delle olive per il progetto “Olio nostro”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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