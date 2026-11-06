Montopoli in Val d'Arno, contributo per il trasporto scolastico autonomo dei minori con disabilità

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(foto gonews.it)

Il Comune di Montopoli in Val d’Arno sostiene il diritto allo studio, l’inclusione e la partecipazione alla vita scolastica dei minori con disabilità attraverso un contributo economico destinato alle famiglie che organizzano autonomamente il trasporto scolastico dei propri figli e delle proprie figlie per l’anno 2026.

«La misura — spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini — nasce per offrire un supporto concreto alle famiglie che, per esigenze specifiche, necessità legate a terapie o altri fattori, non possono ricorrere al servizio ordinario di trasporto scolastico collettivo o personalizzato. Si tratta di situazioni in cui l’organizzazione autonoma degli spostamenti rappresenta una necessità per garantire la frequenza scolastica e conciliare i tempi della scuola con quelli delle cure e della vita quotidiana. L’obiettivo è sostenere le famiglie che devono individuare soluzioni di trasporto adeguate alle esigenze adeguate ai bisogni individuali legate alla loro quotidianità».

Il contributo è rivolto alle famiglie con minori con disabilità residenti nel Comune di Montopoli in Val d’Arno, iscritti alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria o alla scuola secondaria di primo grado, negli anni scolastici 2025/2026 e/o 2026/2027, con frequenza totale o parziale nell’anno solare 2026. Il trasporto deve essere organizzato autonomamente dalla famiglia, verso scuole situate nel territorio comunale o al di fuori di esso.

Le richieste possono essere presentate esclusivamente online, accedendo con SPID o CIE al portale e-Civis del Comune di Montopoli in Val d’Arno: https://montopoli.ecivis.it entro le 12 del 10 novembre.

Prima di inoltrare la domanda è importante consultare l’avviso pubblico integrale, disponibile sul sito istituzionale del Comune, per verificare tutti i requisiti di accesso e le condizioni previste.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

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