Nuova Commissione mista conciliativa all'USL Toscana nord ovest

Si è insediata ufficialmente ieri (5 novembre), nella sede direzionale dell’Azienda USL Toscana nord ovest in via Cocchi a Pisa, la nuova Commissione mista conciliativa (CMC).

L'organismo, che dura in carica tre anni ed è giunto al rinnovo dei suoi componenti, vede la riconferma alla presidenza dell’avvocato Giuliana Romualdi (con vice presidente l'avvocato Simona Bonatti).

La Commissione mista conciliativa rappresenta uno strumento di tutela di secondo livello, a composizione paritetica tra rappresentanti delle associazioni di volontariato e di tutela degli utenti e degli stessi operatori dell’Azienda sanitaria. Il suo scopo principale è esaminare e ricomporre in via extragiudiziale e in totale riservatezza le controversie segnalate dai cittadini che non hanno trovato una risposta soddisfacente in prima istanza tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Alla seduta di insediamento hanno presenziato il direttore dello Staff dell’Azienda sanitaria Alessandro Sergi e il direttore della struttura Governo delle Relazioni con il Pubblico, Partecipazione e Accoglienza, Sergio Ardis.

"Ho accettato questo secondo mandato con grande entusiasmo e senso di responsabilità - evidenzia la presidente Giuliana Romualdi -. Negli scorsi tre anni c’è stato un impegno straordinario da parte di tutti i partecipanti e desidero ringraziare di cuore anche chi non è stato confermato per il raggiungimento dei limiti di mandato. In questo periodo abbiamo trattato oltre 40 casi, offrendo ai cittadini uno spazio d'ascolto fondamentale. Il nostro ruolo conciliativo ci permette non solo di intervenire direttamente nei casi più complessi, ma anche di formulare proposte migliorative all'Azienda, che sono state puntualmente recepite. Siamo già al lavoro su altre situazioni e il clima di forte collaborazione e determinazione che si respira tra i nuovi e vecchi componenti farà la differenza anche nei prossimi tre anni".

Un messaggio centrale sul valore strategico dell'organismo è giunto dalla direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani: "La Commissione mista conciliativa non è un semplice adempimento formale, ma un pilastro della nostra governance e un presidio indispensabile di ascolto e condivisione. Le segnalazioni e i reclami dei cittadini non sono un disturbo, bensì una bussola che ci indica dove intervenire per migliorare l’organizzazione, la sicurezza e la qualità delle prestazioni. Consideriamo la CMC un partner strategico per costruire una sanità sempre più trasparente, empatica e vicina ai bisogni reali della comunità".

La CMC interviene su ambiti cruciali per la fruizione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie: dalla gestione dei tempi di attesa e dell'erogazione dei servizi, alla tutela della dignità della persona e al diritto all'umanizzazione delle cure, fino all'analisi di criticità organizzative o difformità nei percorsi assistenziali.

La composizione della nuova Commissione Mista Conciliativa

La Commissione è formata da membri titolari e supplenti designati dal Comitato aziendale di partecipazione (per la componente esterna) e dai settori aziendali competenti:Presidenza: Giuliana Romualdi (Presidente), Simona Bonatti (Vice presidente).

Volontariato e Tutela degli utenti (componente esterna): Cecilia Carmassi (titolare), Maria Luisa Chiappa (supplente); Francesca Menconi (titolare), Vincenza Zagaria (supplente); Daniela Puccini (titolare), Donatella Cortesi (supplente); Michela Ciangherotti (titolare), Fabrizia Vornoli (supplente); Cosetta Bindi (titolare), Anna Rapetti (supplente).

Componente aziendale (Azienda USL Toscana nord ovest): Staff Direzione Sanitaria: Giuseppina Terranova (titolare), Luca Bertolucci (supplente); Rete Ospedaliera: Cinzia Marchetti (titolare), Francesca Perugia (supplente); Dipartimento Servizi Sociali: Elisabetta Scaletti (titolare), Fabiana Orsi (supplente); Dipartimento Sanità Territoriale: Angela Gioia (titolare), Patrizia Fistesmaire (supplente); Dipartimento Servizi Generali / CUP: Paola Chelli (titolare), Silvia Bianchi (supplente).

Nel corso della riunione di insediamento a Pisa si sono presentati tutti i componenti, vecchi e nuovi, della CMC, insieme anche alle rappresentanti dell’URP che collaborano attivamente con la commissione: Simonetta Ghezzani (Pisa), Elena Cerini (Livorno), Lia Laura Bruschi (Massa Carrara e Versilia), Flavia Costi e Martina Maltomini (Lucca e Valle del Serchio).

Fonte: ‍Ufficio Stampa - Azienda USL Toscana Nord Ovest

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