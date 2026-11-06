A Peccioli nasce Spazio Giovani, un nuovo luogo di incontro per gli adolescenti

Un luogo dove incontrarsi, stare con gli amici, studiare, giocare, coltivare passioni e proporre idee. È già attivo Spazio Giovani Peccioli, il nuovo centro dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 18 anni, ospitato nei locali dell’ex Mediateca di corso Matteotti 55. Aperto ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, offre uno spazio accogliente per trascorrere il tempo libero, conoscere nuove persone e partecipare alle attività.

Il centro nasce nell’ambito di “Giovani al Centro”, progetto promosso dal Comune di Peccioli a partire dall’ascolto dei bisogni della comunità sviluppato con “Energie Sociali”. Il progetto prevede, come soggetti attuatori, le cooperative sociali Arnera e Il Cammino, riunite in associazione temporanea con Arnera capofila.

Tra le novità c’è l’EduGaming Zone, un’area in cui videogiochi e tecnologia diventano strumenti di relazione, collaborazione e apprendimento. Un educatore specializzato accompagna i partecipanti verso un uso consapevole del digitale. Sono inoltre previsti percorsi di orientamento, cittadinanza attiva e sostegno alle famiglie, con attenzione alla prevenzione dell’isolamento sociale e alle difficoltà relazionali che possono accompagnare l’adolescenza.

All’interno di Spazio Giovani trovano posto laboratori creativi, giochi da tavolo, musica, attività condivise e aiuto compiti. I ragazzi possono anche proporre iniziative e contribuire a costruire il programma delle attività, affiancati dagli educatori. L’obiettivo è favorire socialità, partecipazione e autonomia, facendo del centro non soltanto un luogo da frequentare, ma uno spazio da vivere e far crescere insieme.

Spazio Giovani si inserisce nella rete educativa che il Comune intende rafforzare attraverso il nuovo Polo Scolastico, la Biblioteca comunale e le associazioni del territorio. Un percorso che ha già avuto una prima esperienza nell’estate 2026 con “Ci sto? Affare fatica!”, iniziativa per ragazzi dai 14 ai 19 anni, coinvolti in attività di volontariato e cura dei beni comuni insieme a tutor e adulti della comunità. Un’occasione per imparare il valore dell’impegno, del lavoro di squadra e dello scambio tra generazioni.

Il progetto guarda anche alle opportunità future: laboratori creativi, esperienze di educazione non formale e iniziative ideate insieme ai ragazzi, perché lo spazio possa evolvere seguendo i loro interessi.

Con questo nuovo spazio, Peccioli investe sulle relazioni tra i giovani e sulla possibilità di renderli protagonisti della vita del territorio. Anche genitori e insegnanti possono visitare il centro, incontrare gli operatori e conoscere le attività proposte.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio Stampa

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