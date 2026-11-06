Più Bella Beauty Boutique, bellezza e benessere per Natale in centro a Empoli

Prodotti, trattamenti per viso e corpo, un calendario di incontri e consulenze con professionisti del settore. Il tutto impacchettato e messo sotto l’albero da Estetica Più Bella che, in vista del Natale, lancia una novità: il centro estetico di Ponzano è pronto ad aprire a Empoli la sua "Più Bella Beauty Boutique".

Un nuovo spazio, pensato non solo come un negozio ma anche come luogo di incontro, approfondimento e informazione sui servizi nel settore beauty e benessere, che dà appuntamento con l’inaugurazione sabato 7 novembre. Per il taglio del nastro della "Più Bella Beauty Boutique", in via Giuseppe del Papa 27, alle 10 prevista un’inaugurazione dedicata alle clienti mentre, alle 15.30, apertura al pubblico con aperitivo di benvenuto: "Un nuovo spazio da scoprire, un momento da condividere" dicono da Estetica Più Bella. La boutique, nel centro della città, resterà aperta per tutto il periodo natalizio.

Prodotti Più Bella in versione natalizia

"Da una parte abbiamo il nostro centro estetico, dove eroghiamo tutti i nostri servizi. La boutique sarà invece uno spazio per i nostri prodotti, che saranno presentati in confezioni natalizie uniche create artigianalmente, dove trovare anche informazioni sui nostri trattamenti benessere, da regalarsi o regalare, e per ricevere consulenze sul posto". Così Anna Maria Stanco, titolare di Estetica Più Bella che dopo aver celebrato 30 anni di attività del salone di Ponzano si prepara alla nuova avventura affiancata dal suo staff.

I prodotti, a marchio Più Bella ma anche Divina e Becos, si potranno trovare in linee dedicate alla donna adulta, ma anche uomo e linee dedicate alle fasce d’età più giovani: "Per regali adatti a tutti". Nello store si troverà inoltre un led che presenta i trattamenti da poter effettuare al centro estetico di Ponzano. E per l’occasione, accanto alle "ceste" di prodotti, non poteva mancare un "menù di Natale". Ma al posto di antipasti, primi e dessert, Più Bella non poteva non proporre un menù dedicato a bellezza e benessere, con una serie di trattamenti viso, rituali corpo e massaggi avvolgenti.

Consulenze alla Più Bella Beauty Boutique, il programma

Nel mese di novembre in programma più appuntamenti alla Più Bella Beauty Boutique, con la titolare, lo staff del centro e professionisti esterni. Tra questi momenti dedicati a donne che hanno affrontato una malattia oncologica, consigli nutrizionali, approfondimento dei servizi o consulenze sul trucco semipermanente e Armocromia.

Dopo l’inaugurazione, la prima data da segnare in agenda è giovedì 12 novembre: in programma "Aperitivo della rinascita", con Chiara Pasini, dalle 17.30 alle 19.30, "un incontro per ritrovare ispirazione e ripartire da sé".

Si prosegue sabato 14 con "consulenza viso", con diagnostico di nuova generazione, per tutta la giornata: "Conosci meglio la tua pelle e scopri le attenzioni di cui ha bisogno".

"Consulenza nutrizionale" in programma nel pomeriggio di giovedì 19, dalle 15.30 alle 19.30, "uno spazio di ascolto per parlare di alimentazione e benessere".

Penultimo appuntamento sabato 21 dedicato all’Armocromia, dalle 15.30 alle 19.30: "Scopri i colori che illuminano il viso e valorizzano la tua bellezza".

A chiudere il calendario, sabato 28, ci sarà l’incontro dedicato al trucco semipermanente, per tutta la giornata: "Scopri come valorizzare i tuoi lineamenti con armonia e naturalezza".

"Una nuova vetrina per Natale"

Un nuovo passo per Estetica Più Bella. "La prima cosa che volevo fare è portare il mio contributo anche in centro, affinché fosse illuminato da nuove vetrine nel periodo natalizio" aggiunge la titolare Anna Maria Stanco. "Più Bella Beauty Boutique nasce per dare un servizio aggiuntivo alle clienti, con incontri e consulenze specifiche. In più perché volevamo farci conoscere anche da altre persone, dare informazioni sia ai clienti sia a chi non ci conosce ancora. Vi aspettiamo!".