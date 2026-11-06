Rally Città di Scandicci, modifiche alla viabilità a Montelupo

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Strade chiuse a Pulica, Botinaccio e San Vito sabato 7 e domenica 8 novembre per la quarta edizione della corsa

Sabato 7 e domenica 8 novembre torna il Rally Città di Scandicci-Colli Fiorentini, giunto alla quarta edizione. La manifestazione, organizzata da Reggello Motor Sport in collaborazione con l'Automobile Club Firenze, attraverserà anche il territorio di Montelupo Fiorentino.

Le chiusure interesseranno in particolare le strade di Pulica, Botinaccio e San Vito, secondo il seguente calendario.

Sabato 7 novembre

Prova speciale di Pulica
Dalle 15 alle 18.30 sarà chiuso al traffico il tratto che interessa via del Virginio, a partire dal ponte sull'omonimo corso d'acqua, e via di Pulica, fino al confine con il Comune di Montespertoli.

Prova speciale di Botinaccio
Dalle 15.20 alle 18.20 la chiusura interesserà il tratto di via di Botinaccio compreso tra il confine con il Comune di Montespertoli e la località San Piero.

Domenica 8 novembre

Prova speciale di San Vitoprimo passaggio
Dalle 8.30 alle 11.30 sarà chiusa via San Vito, nel tratto che parte dall'intersezione con la SS 67 e prosegue fino al confine con il Comune di Lastra a Signa.

Prova speciale di Pulica
Dalle 9 alle 12.00 sarà nuovamente chiuso il tratto di via del Virginio e via di Pulica interessato dalla prova del sabato.

Prova speciale di Botinaccioprimo passaggio
Dalle 9.20 alle 12.30 sarà chiuso il tratto di via di Botinaccio compreso tra il confine con Montespertoli e la località San Piero.

Prova speciale di San Vitosecondo passaggio
Dalle 13 alle 16 sarà nuovamente chiusa via San Vito, nello stesso tratto interessato dal primo passaggio.

Prova speciale di Botinacciosecondo passaggio
Dalle 13.30 alle 16.30 sarà nuovamente chiuso il tratto di via di Botinaccio tra il confine con Montespertoli e la località San Piero.

Si ricorda che le strade interessate dalle prove speciali potranno essere riaperte soltanto dopo il passaggio dell'ultima vettura di servizio. Gli orari indicati sono pertanto suscettibili di variazioni in base all'andamento della manifestazione.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Montelupo Fiorentino

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