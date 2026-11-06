San Miniato si riunisce a tavola intorno al tartufo: la cena di gala apre la 55ª Mostra Mercato

A San Miniato la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi comincia a tavola. E non poteva esserci modo migliore per dare il benvenuto alla 55ª edizione che riunire, nella suggestiva cornice di Piazza del Seminario, le persone che contribuiscono a rendere questa manifestazione uno degli appuntamenti più rappresentativi del territorio.

La cena di gala di presentazione, tenutasi ieri, rappresenta di fatto l'apertura ufficiale della Mostra, in programma il 14 e 15, 21 e 22, 28 e 29 novembre 2026: una serata di convivialità, gastronomia e incontri, con una significativa partecipazione istituzionale e la presenza di sindaci, rappresentanti della Regione Toscana, associazioni, imprese, produttori e, naturalmente, tartufai. Perché il protagonista è lui, il prezioso tubero delle colline sanminiatesi, ma intorno al tartufo c'è un'intera comunità che lo cerca, lo lavora, lo racconta e lo porta sulle tavole.

"Con questa 55ª edizione - ha spiegato Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione - vogliamo raccontare una Mostra che guarda al futuro, capace di valorizzare le proprie radici attraverso nuove idee, collaborazioni ed esperienze. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere questa manifestazione, rendendola sempre più rappresentativa delle Colline Sanminiatesi e delle loro eccellenze. Perché la vera forza della Mostra è proprio questa: la capacità di unire persone, competenze e passioni intorno a un progetto condiviso"

"Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno - lo definisce il sindaco Simone Giglioli - che rappresenta il momento di massima valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze. Per tre fine settimana la città diventerà una grande vetrina nazionale, capace di richiamare visitatori, appassionati e operatori del settore, offrendo loro l'opportunità di scoprire non soltanto un prodotto gastronomico di assoluto prestigio, ma anche la ricchezza del nostro patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico".

Il menu di Fabrizio Marino di 'Maggese'

Il protagonista ai fornelli è stato Fabrizio Marino, chef del ristorante Maggese di San Miniato, che per l'occasione ha scelto di interpretare il tartufo bianco attraverso la sua cucina vegetariana e agricola.

Una scelta tutt'altro che convenzionale, che ha permesso di accompagnare il profumo del tartufo con ingredienti vegetali, sapori autunnali e accostamenti ricercati. Il menu ha giocato sulla stagionalità e sulle diverse consistenze, senza perdere di vista la materia prima e il territorio.

Si è cominciato con una spuma di topinambur impreziosita da scaglie di tartufo bianco, per poi passare ai paccheri fatti in casa con farine biologiche, funghi, miso, burro affumicato e tartufo. Un primo piatto nel quale la tradizione della pasta incontra suggestioni contemporanee, lasciando al tartufo il compito di legare e caratterizzare l'insieme.

Il viaggio gastronomico è proseguito con un piatto dichiaratamente autunnale: polenta fermentata, verdure, castagne, salvia e fonduta di cavolfiore. Una composizione che ha portato in tavola i colori e i sapori della stagione, confermando la filosofia di Marino, attenta alla terra e ai suoi prodotti.

A chiudere la cena ci ha pensato la pasticceria Gâteau con 'Sole Nero', dessert a base di sablé croccante, mousse al cioccolato fondente al 74%, caramello agli agrumi, vaniglia, zenzero e crumble.

A tenere compagnia alle portate, una selezione di vini delle Colline Sanminiatesi e delle aree vicine, con gli abbinamenti curati dai sommelier della Scuola Euro Sommelier. Quattro le realtà vitivinicole coinvolte: Podere Bosco alla Casa di Fucecchio, Fattoria Bonsalto di Montespertoli, Fattoria Carlo Filippo di San Miniato e Tenuta di Ghizzano.

Una presenza che ha completato il racconto gastronomico della serata, portando a tavola un'altra parte delle produzioni di qualità del territorio.

Istituzioni, produttori e tartufai: tutti intorno allo stesso tavolo

Quella di San Miniato è stata anche una serata di comunità. Accanto al sindaco Simone Giglioli, alla vicesindaca Azzurra Bonaccorsi e alla presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi, hanno partecipato rappresentanti dei Comuni delle Colline Sanminiatesi e una nutrita delegazione regionale. Presenti la vicepresidente della Regione Toscana Bintou Mia Diop, l'assessore al Turismo e all'Agricoltura Leonardo Marras, gli assessori Alessandra Nardini, David Barontini e Alberto Lenzi, il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, i consiglieri Matteo Trapani, Serena Bulleri e Irene Galletti e il sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika.

Con loro partner, associazioni, operatori economici, produttori e tartufai. Proprio questi ultimi rappresentano il legame più diretto con la tradizione: custodi di un sapere fatto di esperienza, conoscenza dei boschi e rispetto per l'ambiente. Un patrimonio che nessun menu potrebbe raccontare da solo.

Come ha sottolineato Azzurra Gronchi, "La Cena di Gala rappresenta un momento particolarmente significativo per la nostra manifestazione, perché riunisce intorno allo stesso tavolo tutte le realtà che contribuiscono a rendere grande il nostro territorio: istituzioni, imprese, associazioni, produttori e, soprattutto, i nostri tartufai, veri custodi di un patrimonio unico".

Il tartufo guarda anche all'ambiente

La serata ha offerto anche l'occasione per presentare uno dei temi centrali della 55ª edizione: la sostenibilità ambientale. Un argomento che, nel caso del tartufo, non è una semplice cornice, ma riguarda direttamente le condizioni naturali da cui dipende la sua presenza.

La cucina agricola di Fabrizio Marino ha anticipato questo filo conduttore, che proseguirà durante la Mostra con un incontro sul cambiamento climatico e i suoi effetti sull'ambiente e sul mondo del tartufo, al quale parteciperà Licia Colò.

Previsto anche uno Spazio Green, realizzato con LGS Group ed Estra, dedicato all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili. Lo spazio, presentato dalla presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi, sarà allestito all'ingresso del primo padiglione e resterà aperto durante tutti e tre i weekend della Mostra, offrendo ai visitatori l'opportunità di confrontarsi direttamente con le aziende e approfondire le tematiche legate all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili.

"Quest'anno abbiamo voluto dare ancora più spazio al tema della sostenibilità, perché parlare di tartufo significa inevitabilmente parlare di ambiente. Il tartufo è una sentinella del nostro territorio e tutelare l'ecosistema in cui nasce significa preservare la nostra identità e il nostro futuro. La presenza di Licia Colò e il coinvolgimento di partner come LGS Group ed Estra rafforzano questo messaggio, trasformando la Mostra anche in un'occasione di confronto e sensibilizzazione", così Azzurra Gronchi.

Appuntamento a novembre: tre weekend di gusto

Archiviata la cena di gala, il testimone passa alla manifestazione vera e propria. La 55ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi animerà la città nei fine settimana del 14 e 15, 21 e 22, 28 e 29 novembre.

"La Mostra è una straordinaria occasione di promozione per San Miniato e per l'intero comprensorio delle Colline Sanminiatesi - spiega il sindaco Giglioli - con ricadute importanti anche sul tessuto economico e produttivo locale. Il tartufo bianco è il nostro ambasciatore nel mondo, il punto di partenza di un'esperienza che unisce gusto, tradizioni, cultura e scoperta del territorio. Con questa 55ª edizione vogliamo consolidare il prestigio nazionale della manifestazione e rafforzarne ulteriormente la visibilità internazionale, valorizzando il lavoro dei tartufai, dei produttori e di tutte le realtà che contribuiscono a rendere unico questo territorio. Ci apprestiamo dunque a vivere tre fine settimana di festa, incontro e condivisione, durante i quali San Miniato saprà mostrare il meglio di sé, con quello spirito di accoglienza che da empre contraddistingue la nostra comunità"

In programma degustazioni, incontri, showcooking e iniziative dedicate alle eccellenze locali. Tre fine settimana per scoprire il tartufo bianco, ma anche il territorio che lo produce e le persone che ne custodiscono la tradizione.

Dopo una serata in cui il tartufo ha trovato posto nei piatti, nei calici e naturalmente nelle conversazioni, San Miniato è pronta ad accoglierlo di nuovo da protagonista. Stavolta, con tutta la città a fare da sala da pranzo.

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