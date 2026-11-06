Sicurezza alle Cerbaie, la sindaca Donnini: "Serve la collaborazione di tutti"

L’Amministrazione comunale fucecchiese esprime la propria gratitudine alle forze dell’ordine, consapevole che il contrasto allo spaccio richieda un impegno costante, coordinato e condiviso. Il Comune è al fianco di chi opera quotidianamente sul territorio e continuerà a collaborare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, per contribuire a individuare soluzioni efficaci a un problema che resta una priorità. Il ringraziamento va anche per tutti i servizi aggiuntivi svolti – alcuni dei quali negli ultimi giorni - nell'area delle Cerbaie e non solo.

Un ringraziamento particolare va al prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, al Comando provinciale dei Carabinieri, alla Compagnia di Empoli e alla Stazione dei Carabinieri di Fucecchio per l’attenzione riservata a questa problematica e per l’impegno quotidiano nel contrasto ai fenomeni di illegalità, dimostrata anche dai servizi straordinari che vengono portati avanti settimanalmente e non più tardi di giovedì 5 novembre, sia nel capoluogo che nelle frazioni. La presenza delle forze dell’ordine rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini e delle cittadine e per la tutela di un patrimonio naturale che appartiene all’intera comunità.

La consapevolezza è che fenomeni complessi come quello dello spaccio non possano essere affrontati attraverso iniziative isolate, ma richiedono un lavoro condiviso tra tutti i soggetti coinvolti. In questo quadro, il ruolo delle forze dell’ordine con la supervisione della prefettura è imprescindibile per le attività di controllo e contrasto all’illegalità, mentre il Comune continua a garantire il proprio contributo attraverso le attività di competenza, il dialogo con le istituzioni e l’attenzione alle esigenze dei residenti. L’obiettivo comune è quello di rafforzare la sicurezza dell’area e restituire serenità a chi vive le Cerbaie e a tutti coloro che le frequentano.

L’ente intende inoltre ringraziare Alia per la collaborazione nelle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e dei bivacchi nelle Cerbaie, di supporto alle forze con azioni continuative e programmate nel tempo. Un lavoro importante non soltanto per il ripristino del decoro, ma anche per la salvaguardia di un’area verde preziosa, che merita di essere protetta e valorizzata. L’abbandono dei rifiuti costituisce infatti un ulteriore elemento di degrado in un contesto che necessita di attenzione costante e di interventi coordinati.

"La tutela delle Cerbaie – sottolinea la sindaca Emma Donnini - passa dunque attraverso più fronti: il contrasto allo spaccio e alle altre forme di illegalità, il presidio del territorio, la prevenzione e la salvaguardia ambientale. Si tratta di aspetti strettamente collegati, che richiedono la partecipazione e la collaborazione di istituzioni, forze dell’ordine e soggetti impegnati sul territorio. Per questo l’Amministrazione comunale continuerà a fare la propria parte e rinnova il proprio sostegno alle attività di controllo e prevenzione e ringrazia tutti coloro che, con il proprio lavoro e la propria professionalità, contribuiscono quotidianamente a fronteggiare le problematiche delle Cerbaie".

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio

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