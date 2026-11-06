Toscana e San Marino: intesa strategica per il turismo

Regione Toscana e Repubblica di San Marino stringono un’alleanza strategica per promuovere e valorizzare due territori che condividono molti valori sia in campo turistico che culturale. È questo il significato della visita ufficiale del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nella Repubblica di San Marino, che si è svolta oggi. Una giornata di alto profilo istituzionale tenutasi presso la Segreteria di Stato per il turismo e scandita da momenti di confronto bilaterale e di cooperazione strategica.

"La Toscana e la Repubblica di San Marino condividono una storia millenaria e una vocazione naturale verso la bellezza, la cultura e l'accoglienza. L'intesa siglata oggi pone le basi per un lavoro di promozione sinergico che valorizza il turismo emozionale e identitario: i nostri cammini, la spiritualità e le tradizioni popolari non rappresentano soltanto la nostra memoria, ma costituiscono una risorsa economica e turistica fondamentale per attrarre visitatori consapevoli 365 giorni l'anno".

È con queste parole che il presidente Giani ha sottolineato l'importanza di un accordo che mira a consolidare le relazioni bilaterali con la Repubblica di San Marino e in particolar modo nel settore della promozione turistica.

La visita si è aperta con un vertice bilaterale che ha visto la partecipazione del segretario di Stato per gli affari esteri, Luca Beccari, del segretario di Stato per il turismo, Federico Pedini Amati, e dell'ambasciatore d'Italia presso la Repubblica di San Marino, Fabrizio Colaceci. A seguire, le delegazioni si sono riunite in un tavolo tematico interamente dedicato allo sviluppo turistico sinergico e alla valorizzazione dei rispettivi patrimoni territoriali.

Momento culminante della visita è stata la solenne Udienza Pubblica alla presenza dei Capitani Reggenti, durante la quale è stata conferita al presidente Giani un’alta onorificenza della Repubblica di San Marino, a testimonianza dei profondi legami di stima e amicizia tra i due territori.

Fonte: Regione Toscana

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