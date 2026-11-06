Tutto pronto per “Empolissima d’inverno”, modifiche temporanee alla viabilità di piazza della Vittoria, via Roma e vie limitrofe

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Foto di archivio (fonte Confesercenti Empolese Valdelsa)

Domenica 8 novembre 2026, dalle 8 alle 20, il mercato settimanale arriva nel centro della città. L'ordinanza nel dettaglio

Appuntamento ormai da calendario, domenica 8 novembre 2026, dalle 8 alle 20 è tempo di un’altra imperdibile “Empolissima d’inverno” organizzata dall’associazione Confesercenti Empoli e Anva (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti). Il mercato settimanale invade il centro cittadino e anticipa le feste.

Una bella occasione per vivere la città, il suo centro storico, con tante proposte in bella mostra: abbigliamento, accessori, calzature, utensili e arredi per la casa e molto altro.

 

Come sempre saranno disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità di piazza della Vittoria, via Roma e alcune vie limitrofe: dalle 6 fino alle 24 di domenica 8 novembre 2026 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, nelle rastrelliere in piazza della Vittoria (tratto antistante la sede del MPS) e in via Salvagnoli, istituzione del divieto di sosta dei veicoli; Zona a Transito Limitato (intera area), divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

 

In via Giuseppe del Papa (all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini), divieto di transito per tutti i veicoli; in via del Giglio (all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria), divieto di transito per i veicoli; in via Pievano Rolando (all'intersezione con piazza Guido Guerra), divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Tinto da Battifolle (intera via), via Socco Ferrante (intera via), via Salvagnoli (tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi), piazza della Vittoria (intera piazza), via Roma (primo tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli e secondo tratto compreso tra via Giovanni da Empoli e piazza Don Minzoni), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

 

I provvedimenti temporanei proseguono in via Curtatone e Montanara (lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci), divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL e all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra; sul lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.

 

In via Fratelli Rosselli (da piazza della Vittoria a via Bonistalli), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide, infine in via Salvagnoli (all'intersezione con via Tinto Da Battifolle lato piazza Gramsci), divieto di transito e direzione obbligatoria a destra per via Pievano Rolando, per i veicoli provenienti da piazza Antonio Gramsci.

 

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

 

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
6 Novembre 2026

A Empoli torna Germogli: educare bambini e bambine a stare insieme

Torna per il sesto anno Germogli - Coltiviamo i diritti dell'umanità di domani, la rassegna di eventi che il Comune di Empoli organizza per celebrare la Giornata internazionale dei diritti [...]

Empoli
Attualità
6 Novembre 2026

“Cena con i vincitori del Premio Pozzale”, via alle prenotazioni

Manca ormai poco alla cerimonia di premiazione e di consegna della 73esima edizione del ‘Premio letterario Pozzale Luigi-Russo’ in programma sabato 21 novembre 2026, alle 18, nella Sala Maggiore della [...]

Empoli
Attualità
5 Novembre 2026

Cuba e Venezuela: al Circolo Arci di Ponzano Masi e Torrigiani raccontano le loro esperienze di viaggio

Cuba e Venezuela, due Paesi spesso al centro del dibattito internazionale, due realtà complesse da conoscere e comprendere anche attraverso le testimonianze dirette di chi le ha visitate. È questo il [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina