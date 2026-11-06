Tutto pronto per “Empolissima d’inverno”, modifiche temporanee alla viabilità di piazza della Vittoria, via Roma e vie limitrofe

Appuntamento ormai da calendario, domenica 8 novembre 2026, dalle 8 alle 20 è tempo di un’altra imperdibile “Empolissima d’inverno” organizzata dall’associazione Confesercenti Empoli e Anva (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti). Il mercato settimanale invade il centro cittadino e anticipa le feste.

Una bella occasione per vivere la città, il suo centro storico, con tante proposte in bella mostra: abbigliamento, accessori, calzature, utensili e arredi per la casa e molto altro.

Come sempre saranno disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità di piazza della Vittoria, via Roma e alcune vie limitrofe: dalle 6 fino alle 24 di domenica 8 novembre 2026 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, nelle rastrelliere in piazza della Vittoria (tratto antistante la sede del MPS) e in via Salvagnoli, istituzione del divieto di sosta dei veicoli; Zona a Transito Limitato (intera area), divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

In via Giuseppe del Papa (all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini), divieto di transito per tutti i veicoli; in via del Giglio (all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria), divieto di transito per i veicoli; in via Pievano Rolando (all'intersezione con piazza Guido Guerra), divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Tinto da Battifolle (intera via), via Socco Ferrante (intera via), via Salvagnoli (tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi), piazza della Vittoria (intera piazza), via Roma (primo tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli e secondo tratto compreso tra via Giovanni da Empoli e piazza Don Minzoni), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

I provvedimenti temporanei proseguono in via Curtatone e Montanara (lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci), divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL e all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra; sul lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.

In via Fratelli Rosselli (da piazza della Vittoria a via Bonistalli), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide, infine in via Salvagnoli (all'intersezione con via Tinto Da Battifolle lato piazza Gramsci), divieto di transito e direzione obbligatoria a destra per via Pievano Rolando, per i veicoli provenienti da piazza Antonio Gramsci.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate