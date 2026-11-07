Apre il nuovo Centro Giovani all'EcoPark, taglio del nastro con Cecco e Cipo

Una mattina dedicata ai giovani e alle giovani del territorio, con un nuovo spazio dove 'mettere radici' e dedicarsi alle proprie aspirazioni, alle proprie potenzialità e al proprio futuro.

Sabato 14 novembre alle 11.30 inaugura il nuovo Centro Giovani all'EcoPark di Ponte a Elsa (via Dino Caponi, 132), gestito da CORA Impresa Sociale dopo l'affidamento degli spazi gestiti dal Comune di Empoli (l'amministrazione ha fornito inoltre i nuovi arredi).

Dopo la sperimentazione degli scorsi giorni, l'area dedicata ai giovani sarà un presidio fisso con aperture stabilite durante la settimana: lunedì e mercoledì dalle 17 alle 20, il giovedì dalle 15 alle 18. All'interno del Centro Giovani sarà attivo anche il Punto Digitale Facile per il supporto al disbrigo di pratiche online.

Tornando all'inaugurazione, l'avvio è previsto alle 11.30 con l'ingresso e una piccola colazione offerta ai presenti. A seguire i saluti istituzionali del sindaco Alessio Mantellassi e dell'assessore alle Politiche Giovanili, Matteo Bensi. L'evento vedrà la performance di Cecco e Cipo e il laboratorio Radici al Centro, prima dei saluti finali.

"Sarà una giornata dedicata alle ragazze e ai ragazzi, sia chi conosce già la realtà di CORA e del Centro Giovani di Avane, sia chi è incuriosito e cerca spazi, momenti, attività che possano portare a una crescita interna - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. Abbiamo voluto fortemente con l'amministrazione comunale che gli spazi dell'EcoPark fossero vissuti e dedicati a servizi. Di fronte all'area della formazione che gestirà la Fondazione MITA e all'area dei servizi socio-sanitari della Misericordia di Empoli, assieme al Punto Prestito Bibliotecario e all'Urp di Prossimità, troverà spazio un Centro Giovani rinnovato e accogliente. Vi aspettiamo numerosi".

Così afferma il presidente di CORA, Roberto Beconcini: "L’apertura del nuovo Centro Giovani rappresenta per CORA un motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Accogliamo con entusiasmo questa nuova sfida educativa, che rafforza il nostro impegno sul territorio empolese e la volontà di investire nelle giovani generazioni. Crediamo nel valore degli spazi educativi come luoghi di incontro, ascolto, relazione e crescita, dove ragazze e ragazzi possano esprimere le proprie potenzialità e sentirsi protagonisti. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per la fiducia e per questa importante opportunità. Per noi non si tratta semplicemente di aprire un nuovo servizio, ma di costruire un luogo in cui i giovani possano sentirsi accolti, riconosciuti e liberi di immaginare il proprio futuro. È proprio in questo che riconosciamo il senso più profondo del nostro fare cooperazione".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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