Conclusa occupazione al Virgilio, studenti puliscono scuola: "Momento di partecipazione per rivendicare diritti"

Si è conclusa l’occupazione del Liceo Virgilio di Empoli, con gli studenti che riferiscono di aver lasciato gli ambienti scolastici "in ordine e in buone condizioni" e "di aver pulito noi stessi gli ambienti", senza provocare danni alla struttura. Al termine della protesta gli studenti hanno diffuso un documento finale in cui ribadiscono le motivazioni e chiedono di intervenire su alcuni aspetti della loro vita scolastica.

Durante i giorni di mobilitazione si sono svolti numerosi incontri e momenti di confronto dedicati alla politica, agli scenari internazionali, all’educazione affettiva e ad altre tematiche di interesse giovanile, con l’obiettivo di mettere al centro il ruolo e la partecipazione degli studenti. Gli occupanti hanno ribadito le ragioni della protesta, a partire dalle criticità strutturali che interessano soprattutto i plessi del Liceo Artistico, tra riscaldamenti malfunzionanti, infiltrazioni d’acqua e problemi agli ambienti scolastici. La mobilitazione, tuttavia, ha inteso sollevare anche una questione più ampia sul significato della scuola come luogo di formazione, confronto e partecipazione democratica.

Gli studenti hanno denunciato "la mancata disponibilità della dirigente scolastica a un’assemblea con gli occupanti, ritenendo "insufficiente" il numero dei presenti", ma nella tarda mattinata la stessa ha incontrato i rappresentanti: "Abbiamo parlato con la preside ma non è stata disposta a capire le nostre situazioni né a venirci incontro. E' stato un incontro abbastanza inutile. Le abbiamo chiesto di intercedere presso gli enti preposti per risolvere le criticità strutturali, ma non ci ha dato spiegazioni. Abbiamo chiesto di rassicurare gli studenti sul fatto che non ci fossero stati eventuali abbassamenti dei voti in condotta o che non fossero contate assenze i giorni di occupazione, ma anche in questo caso ci è stato detto che fondamentalmente avrebbe deciso lei"

La nota degli studenti

Le occupazioni vengono spesso etichettate come fenomeni scaturiti dalla pigrizia degli studenti. In realtà, rappresentano momenti di mobilitazione collettiva che portano alla luce numerose problematiche riguardanti la comunità studentesca e l'istituzione scolastica nel suo complesso.

Noi studenti del Liceo Virgilio, attraverso questa occupazione, intendiamo denunciare una serie di criticità che da tempo interessano il nostro istituto e manifestare la nostra solidarietà alle mobilitazioni parallele degli altri istituti di Empoli e non solo.

In primo luogo, denunciamo le gravi problematiche strutturali del plesso del Liceo Artistico, già oggetto di numerose proteste e dell'occupazione dello scorso anno, ma che continuano a rappresentare un problema irrisolto e fortemente penalizzante per gli studenti. Tra le principali criticità segnaliamo il malfunzionamento, quando non la totale assenza, dei riscaldamenti, che provoca condizioni di disagio per gli studenti che frequentano determinate aree del plesso. Inoltre, in numerose aule sono presenti buchi nei soffitti e nelle pareti, situazioni che, oltre a compromettere la qualità degli ambienti scolastici, costituiscono potenziali pericoli per la sicurezza. In alcune aule del plesso di via Fucini, così come in diverse zone del plesso di via Fabiani, si verificano infiltrazioni di acqua piovana, che raggiungono gli ambienti destinati alle lezioni e rendono talvolta impossibile la permanenza degli studenti nelle aule interessate.

Per quanto riguarda nello specifico il plesso di via Fabiani, oltre alle problematiche legate alle infiltrazioni, evidenziamo come una delle criticità principali sia il malfunzionamento dei riscaldamenti nell'ala cosiddetta "nuova" dell'edificio, spesso completamente spenti. Questa situazione costringe ogni anno, durante i mesi invernali, gli studenti delle classi interessate a trasferirsi in altre aule oppure, nei casi peggiori, a seguire le lezioni in ambienti con temperature del tutto inadeguate allo svolgimento delle attività didattiche.

Un'ulteriore questione emersa durante il primo giorno di occupazione riguarda la necessità di ripensare la gestione delle ore dedicate all'educazione civica. Pur riconoscendo l'importanza dei principi costituzionali e dei fondamenti della convivenza democratica, riteniamo che queste ore debbano costituire anche un'occasione concreta di confronto e approfondimento sulle questioni che attraversano la società contemporanea. Troppo spesso, infatti, vengono affrontati argomenti ripetitivi, senza un adeguato collegamento con l'attualità e con le problematiche politiche, sociali ed economiche che interessano il nostro Paese e il panorama internazionale. Crediamo che la scuola debba fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere criticamente la realtà in cui vivono, favorendo il dibattito, la partecipazione e la formazione di una coscienza civica consapevole.

Infine, intendiamo sottolineare che la nostra mobilitazione non vuole limitarsi alla denuncia delle problematiche interne all'istituto, ma inserirsi in un contesto più ampio di presa di coscienza e partecipazione collettiva. Esprimiamo la nostra preoccupazione e il nostro dissenso nei confronti delle attuali condizioni sociali, economiche e politiche, tanto a livello nazionale quanto internazionale. Manifestiamo la nostra solidarietà alle mobilitazioni e agli scioperi che, in diverse parti d'Italia, portano all'attenzione pubblica situazioni di disagio, disuguaglianza, precarietà e difficoltà legate al crescente costo della vita. Allo stesso modo, esprimiamo piena solidarietà alle occupazioni e alle proteste promosse dagli studenti degli altri istituti empolesi e non solo, che denunciano problematiche analoghe alle nostre.

Riteniamo che la scuola non debba essere un ambiente isolato dalla realtà che la circonda, ma un luogo di formazione, confronto e partecipazione, nel quale gli studenti possano sviluppare consapevolezza, spirito critico e senso di responsabilità collettiva. L'occupazione rappresenta, per noi, uno strumento attraverso cui rivendicare il diritto a una scuola più sicura, funzionale e attenta alle esigenze degli studenti, ma anche un'occasione per riaffermare il valore della partecipazione e della mobilitazione studentesca.

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