Detenuto morto nel carcere di Livorno, la famiglia chiede l’autopsia

È morto il 6 novembre nel carcere di Livorno, a 55 anni, Angelo Giannini, detenuto barese condannato in primo grado a dieci anni e otto mesi di reclusione per reati associativi di tipo mafioso. L’uomo, secondo quanto riferito dal suo legale, l’avvocato penalista Saverio Ingraffia, era da tempo gravemente malato e si trovava in carcere da oltre due anni e mezzo.

Il decesso è avvenuto il giorno successivo alla decisione della Corte d’appello di Bari, che aveva disposto per Giannini la concessione degli arresti domiciliari. L’uomo, tuttavia, non ha fatto in tempo a lasciare la struttura penitenziaria e a beneficiare della misura. Il provvedimento, secondo il legale, sarebbe arrivato "tardivamente".

Per chiarire le circostanze della morte e verificare l’adeguatezza delle cure prestate durante la detenzione, i familiari hanno presentato un esposto alla Procura di Livorno, chiedendo che venga disposta l’autopsia.

La concessione dei domiciliari era stata motivata, spiega Ingraffia, dalle gravi condizioni di salute del detenuto, affetto da diverse patologie croniche, tra cui una cardiopatia ischemica postinfartuale e una pregressa embolia polmonare. Il difensore e i consulenti medico-legali avevano presentato nel tempo diverse istanze di scarcerazione, sostenendo che il progressivo peggioramento delle condizioni cliniche fosse incompatibile con la permanenza in carcere. I periti nominati dai giudici avevano invece espresso valutazioni differenti, fino al recente provvedimento.

"La morte di Giannini costituisce il drammatico epilogo di una vera e propria odissea giudiziaria, che al di là delle reali responsabilità accertate in sede di giudizio, lascia irrisolti i numerosi dubbi che si nascondono dietro le cause che ne hanno determinato il decesso", ha dichiarato l’avvocato Ingraffia.

Giannini era stato arrestato nel marzo 2024 nell’ambito dell’operazione Codice Interno, che aveva portato alla luce un presunto intreccio tra mafia, politica e affari a Bari. La richiesta di autopsia dovrà contribuire a fare chiarezza sulle cause del decesso e sulle condizioni dell’assistenza sanitaria ricevuta durante la detenzione.

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