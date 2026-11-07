La Bellezza Ideale, Giani: "Toscana erede del Rinascimento ma privilegi diventino impegno"

“Il 7 novembre non è una data qualunque. Nel Rinascimento era il giorno sacro alla memoria di Platone. Lorenzo il Magnifico riuniva gli umanisti a Careggi, attorno a un convivio ispirato ai simposi antichi, e da quella tavola nacque un’idea di uomo fondata sull’armonia tra arte, scienza e filosofia. Oggi ritroviamo quello spirito in questa sala, con il nuovo facsimile del Codice di Madrid di Leonardo, che ci ricorda che il sapere ha anche un corpo: la carta, la rilegatura, il gesto dell’artigiano. Il ponte tra Toscana e Marche, dal Magnifico ai Conti Oliva, può generare nuove forme di cooperazione culturale e turistica, e come Regione guardiamo a questa prospettiva con grande interesse. Le Ville Medicee, da Careggi in poi, sono una mappa viva del Rinascimento che vogliamo continuare a valorizzare, da vivere e da condividere con I visitatori di tutto il mondo”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo al’iniziativa dell’Accademia neoplatonica di Firenze e all’esposizione in antemprima mondiale dei Codici di Madrid e al Premio internazionale ad A2A.

“La Toscana ha il privilegio di essere erede di quella stagione, ma i privilegi hanno senso solo se diventano impegno: tutelare la bellezza dei nostri luoghi, sostenere la ricerca, dare spazio ai giovani e ai talenti, fare della cultura un ponte tra i territori e tra le nazioni”, ha aggiunto Giani. “Il premio ‘Leonardo The Immortal Light’ ci ricorda che la Bellezza non è solo un’eredità da ammirare, ma una responsabilità da esercitare. Firenze, oggi come allora, è un luogo dove passato e futuro si incontrano”.

L’incontro internazionale “La Bellezza Ideale, la rinascita dell’Accademia Neoplatonica” si è svolto questa mattina, sabato 7 novembre, nella Sala del Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, con il patrocinio della Regione Toscana e la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo culturale.

La giornata è stata dedicata al pensiero neoplatonico e al suo ruolo nella formazione della cultura rinascimentale, con contributi e approfondimenti sulla ricerca storico-artistica e scientifica dedicata a Leonardo da Vinci e agli artisti del Rinascimento.

Momento centrale dell’iniziativa è stata la presentazione in anteprima mondiale del facsimile integrale dei Codici di Madrid I e II di Leonardo da Vinci, realizzato dalla casa editrice spagnola cARTEm e accompagnato da un volume di studi sul valore storico, scientifico e filosofico dei manoscritti. La presentazione è stata arricchita da un approfondimento sulle tecniche di riproduzione e lavorazione artigianale, con Adisa Raljevic, e da una dimostrazione di rilegatura tradizionale a mano guidata da Sonia Pe Escorial.

Sono intervenuti Annalisa Di Maria, con un contributo storico-critico e filosofico, Andrea da Montefeltro, che ha presentato gli studi scientifici sui cinematismi, e Lucica Virginia Bianchi, con un approfondimento sulla ricerca archivistica e documentale. Margherita Tempestini ha illustrato il valore della Villa Medicea di Careggi e le prospettive di valorizzazione delle Ville Medicee. Per il Club per l’UNESCO di Firenze è intervenuto Vittorio Gasparrini. Presenti anche rappresentanti istituzionali del Montefeltro, dei Comuni di Sestino, Piandimeleto e San Leo e del Consiglio regionale delle Marche.

Nel corso della manifestazione è stato inoltre conferito ad A2A il premio internazionale “Leonardo The Immortal Light”, nella sezione Ingegneria idraulica. A ritirarlo è stato Alessio Mariotti, Head of Business Transformation, BU Generazione & Trading del Gruppo A2A.

Il riconoscimento ha valorizzato in particolare il Progetto Teti, una tecnologia che utilizza un robot subacqueo per rimuovere i sedimenti dai fondali degli invasi idroelettrici senza svuotare i bacini. Nel bacino di Cancano erano già stati rimossi oltre 10.000 metri cubi di sedimenti. Una soluzione che contribuisce alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla tutela degli ecosistemi e alla continuità della produzione di energia rinnovabile.

Il premio ha voluto sottolineare il valore di una ricerca che unisce conoscenza, innovazione e responsabilità ambientale, richiamando l’eredità di Leonardo da Vinci e la sua capacità di coniugare osservazione della natura e ingegno umano.