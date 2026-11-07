L’eccellenza della Valdelsa conquista l’Italia: Medaglia di Platino al Merano WineFestival per 'L’Orto Sotto Casa' di Certaldo

La qualità e la tradizione enogastronomica della Valdelsa salgono sul gradino più alto del podio nazionale. L’Azienda agricola L'Orto Sotto Casa di Certaldo ha ricevuto ufficialmente l’attestato che inserisce il suo olio extravergine di oliva tra le migliori produzioni italiane del 2026, conquistando la prestigiosa Medaglia di Platino al Merano WineFestival.

Un riconoscimento di alto profilo che testimonia la dedizione, il rispetto per la terra e la ricerca della qualità che caratterizzano l’agricoltura locale.

Il premio valorizza il lavoro di Mirko Delle Fave, titolare dell’azienda, tra i soci fondatori e membro del direttivo dell’associazione Terra di Valdelsa.

L’olio presentato rispetta inoltre il disciplinare del protocollo DIVINBOCCACCIO, marchio promosso dall’associazione Terra di Valdelsa per identificare e garantire le produzioni agroalimentari d’eccellenza del territorio.

«Ci congratuliamo per il grande risultato e accogliamo questo premio con immenso orgoglio – sottolinea l’associazione Terra di Valdelsa –. La Medaglia di Platino a un nostro socio e fondatore come Mirko Delle Fave dimostra come il rigore e la passione legati al lavoro e anche al protocollo DIVINBOCCACCIO diano frutti straordinari.

Le nostre eccellenze enogastronomiche non sono soltanto prodotti di altissima qualità, ma rappresentano ormai un vero e proprio volano di attrazione turistica e culturale per tutta la Valdelsa».

Il riconoscimento ottenuto al Merano WineFestival conferma il ruolo della valorizzazione territoriale, della filiera corta e del rispetto delle tradizioni nella promozione della Valdelsa, che punta a consolidare la propria presenza nel panorama agroalimentare italiano e internazionale.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps