Mostra Tartufo San Miniato, i "Vignaioli": "Ci saremo ma in spazi autonomi". La Fondazione: "Rifiutate nostre proposte"

"L’Associazione Vignaioli di San Miniato comunica che, in occasione della cinquantacinquesima edizione della Mostra del Tartufo di San Miniato, non prenderà parte alla manifestazione nell’ambito di una convenzione con Fondazione San Miniato Promozione e Comune di San Miniato. Sarà tuttavia presente con due spazi organizzati e gestiti autonomamente, per continuare a valorizzare i vini e le aziende del territorio". Così in una nota l'associazione Vignaioli di San Miniato che sulla "decisione di non procedere alla collaborazione", alla 55esima Mostra in programma negli ultimi tre weekend di novembre, specifica: "Deriva dalla valutazione delle condizioni proposte in termini di ubicazione, posizionamento e costi. Secondo l’Associazione, tali condizioni non consentivano di assicurare il regolare svolgimento delle degustazioni né offrivano presupposti adeguati per un risultato soddisfacente sul piano promozionale ed economico. In particolare, l’unica soluzione proposta da San Miniato Promozione prevedeva lo svolgimento delle attività all’aperto: una modalità che l’Associazione ritiene incompatibile con una degustazione di vini adeguatamente organizzata nel mese di novembre, considerate le temperature e l’esposizione al rischio di maltempo. In assenza di condizioni logistiche ed economiche sostenibili, non è stato pertanto possibile raggiungere un accordo".

Già lo scorso anno, al debutto della precedente edizione, ci fu una polemica tra l'associazione e l'amministrazione comunale, in riferimento all'invito rivolto ai Vignaioli alla cena di presentazione della Mostra (Qui la notizia). Quest'anno il nodo del contendere, sollevato dall'associazione, sono gli spazi destinati a quest'ultima.

San Miniato Promozione respinge le accuse: "Non è un mistero che la Mostra sia cambiata" fanno sapere, tra lavori in corso nel centro storico e ingresso di altre realtà partecipanti alla manifestazione, con l'ampliamento ai territori che rientrano nelle "Colline Sanminiatesi". Secondo quanto riferito all'associazione "sono state fatte tre proposte, tutte rifiutate".

I Vignaioli di San Miniato: "Ci saremo in altri spazi. Ma resta rammarico e delusione"

"La volontà di mantenere un rapporto diretto con il pubblico e di promuovere la produzione vitivinicola locale ha comunque portato l’Associazione a predisporre una propria presenza durante la manifestazione, articolata in due punti distinti" prosegue la nota dell'associazione Vignaioli di San Miniato. "Il primo sarà il consueto spazio dedicato al vino alla mescita in piazza del Seminario, di fronte agli stand della norcineria, dove da anni i visitatori possono conoscere e apprezzare i vini dei produttori associati. Il secondo sarà un nuovo spazio in via Conti, destinato alla degustazione e alla promozione dei vini del territorio. Pur avendo dimensioni più contenute rispetto alla sede utilizzata negli anni precedenti in piazza del Duomo, offrirà un ambiente raccolto, accogliente e facilmente fruibile, nel quale incontrare i vignaioli, conoscere le loro aziende, degustare e acquistare i loro prodotti".

L’associazione "esprime rammarico e delusione per l’esito del confronto con San Miniato Promozione e con il Comune di San Miniato. Tale rammarico riguarda anche la prospettiva che gli organizzatori procedano autonomamente con un format che, nella valutazione dell’Associazione, riprende l’esperienza di degustazione da essa costruita e sviluppata nel corso degli ultimi vent’anni. Resta ferma la disponibilità dei Vignaioli a collaborare con le istituzioni e con i soggetti incaricati della promozione di San Miniato. Una collaborazione efficace richiede tuttavia condizioni praticabili, sostenibilità economica e una condivisione concreta degli obiettivi di valorizzazione del territorio.

L’Associazione ritiene che, nel confronto di quest’anno, la componente economica abbia assunto un peso prevalente rispetto alle finalità promozionali e alle esigenze delle realtà produttive locali. La promozione di San Miniato dovrebbe invece riconoscere nel lavoro delle sue aziende e nella qualità dei loro prodotti una risorsa essenziale, da sostenere attraverso scelte condivise e condizioni adeguate. Con questo spirito, - concludono - i Vignaioli di San Miniato confermano il proprio impegno a essere presenti, a incontrare i visitatori e a contribuire alla valorizzazione del patrimonio enologico locale".

La Fondazione SMP: "Nostre proposte tutte rifiutate. Dobbiamo promuovere tutti"

La Fondazione, sentita da gonews.it, si è dichiarata sorpresa e dispiaciuta delle parole dell'associazione Vignaioli di San Miniato, ribadendo di aver tentato di raggiungere un punto di incontro: "Dispiace che si sia arrivati a dire che li abbiamo quasi esclusi, perché non è così: la Fondazione ha cercato soluzioni condivise e ha avviato una lunga interlocuzione, formulando diverse proposte, tutte respinte"

La premessa per ricostruire la vicenda secondo la Fondazione è il cambiamento della Mostra stessa: "Quest’anno sono stati fatti investimenti importanti, a cui si sono sommate le problematiche legate ai lavori in corso e agli impedimenti su alcune zone che non è stato possibile sfruttare. Tra spazi più ristretti e una conseguente nuova organizzazione, si è reso necessario redistribuire gli espositori e gli spazi: in questo percorso tutte le associazioni sono venute incontro alla Fondazione".

A questo si aggiunge l’avvio del progetto delle “Colline Sanminiatesi”, che vede la partecipazione di 30 comuni nel segno della promozione dei territori e dell’unione data dal tartufo. Un progetto che ha portato a includere anche tante altre realtà come altri tartufai dell’ampia zona. Rispetto a quanto contestato dall’associazione, la Fondazione precisa innanzitutto che "ben venga la loro partecipazione, ma la nostra intenzione era anche quella di promuovere anche gli altri vignaioli che provengono da San Miniato e non fanno parte dell’associazione”.

Così la Fondazione ricostruisce la vicenda: "C'è stata la richiesta da parte dei Vignaioli di chiudere ermeticamente i Loggiati di San Domenico, soluzione non praticabile per ragioni economiche e di permessi", e nel frattempo "si è cercato di rendere economicamente sostenibili le loro richieste e, allo stesso tempo, di rendere sostenibile la partecipazione degli altri produttori". La Fondazione avrebbe proposto di "affiancarsi alle altre cantine di San Miniato e delle Colline Sanminiatesi, ma la risposta è stata l’invio di un LORO regolamento”.

Il punto di rottura sarebbe arrivato appunto sui termini del regolamento, definito dalla Fondazione "un diktat", che poneva la gestione delle degustazioni tutta in capo all'Associazione senza considerare le altre realtà invitate.

Anche una seconda strada sarebbe stata percorsa senza esito: "È stato proposto di gestire internamente le degustazioni per poter reinvestire i ricavi di stand o degustazioni da parte della Fondazione nelle coperture dei loggiati, una voce di spesa molto onerosa perché deve rispettare i canoni della Sovraintendenza. Anche questa opzione è stata rifiutata. È stato anche offerto loro di cambiare location, di spostarsi nel nuovo padiglione all’entrata e di gestire autonomamente la propria attività in uno spazio al coperto: anche questo è stato rifiutato. Sono stati gli unici a porre un vero e proprio diktat, mantenendo la propria posizione: o si accettava la loro richiesta, oppure non c’erano margini per andare avanti"

Rimane "il punto centrale per la Fondazione ovvero che il suo compito è promuovere tutte le realtà che fanno vino a San Miniato: continuare a valorizzarne e avvantaggiarne soltanto una parte non è corretto. Il progetto è quello di fare di San Miniato un punto di riferimento, un capolinea, anche attraverso la collaborazione con gli altri Comuni e con le diverse realtà del territorio"

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