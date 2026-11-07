Rio San Bartolomeo, un milione di euro per la sistemazione idraulica e la realizzazione delle casse di espansione

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Il finanziamento regionale sarà destinato al Consorzio di Bonifica per l’intervento a La Catena. Il Comune ha lavorato insieme al Consorzio per ottenere le risorse

Un milione di euro per la sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, a La Catena e per la realizzazione del primo lotto di casse di espansione nel bacino di monte. È il finanziamento stanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del piano di interventi per la difesa del suolo nel territorio pisano. Le risorse saranno assegnate al Consorzio di Bonifica, che si occuperà della realizzazione dell'intervento.

L'opera nasce dalla necessità di dare una risposta alle criticità emerse in occasione degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio nei mesi di ottobre e novembre 2023. La realizzazione delle casse di espansione consentirà di intervenire sulla gestione delle portate del rio, contribuendo a ridurre il rischio idraulico e a migliorare la sicurezza dell'area.

“Si tratta di un intervento particolarmente importante per la sicurezza idraulica del nostro territorio – dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore ai Lavori pubblici Marco Greco –. Come amministrazione abbiamo seguito con attenzione questo percorso, lavorando insieme al Consorzio di Bonifica e portando avanti un'attività costante di interlocuzione per arrivare all'assegnazione di questo finanziamento. L'intervento permetterà di migliorare la sicurezza idraulica della zona di La Catena e di ridurre le criticità del rio San Bartolomeo, che in passato è stato interessato anche da fenomeni di erosione e cedimento delle sponde. Continueremo a seguire l'iter dell'intervento, nella consapevolezza che investire nella difesa del suolo significa tutelare le abitazioni, le attività e le persone che vivono sul nostro territorio”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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