Equitazione, la Toscana vince la Coppa delle Regioni

Grande risultato per lo sport toscano a Verona, dove il comitato regionale della Federazione italiana sport equestri, Fise, ha conquistato la Coppa delle Regioni Pony Equestro 2026, disputata nell’ambito della 128ª edizione di Fieracavalli. Si tratta di un importante riconoscimento per il movimento equestre toscano e per il lavoro di promozione e formazione sportiva.

La rappresentativa toscana si è imposta al termine di una competizione particolarmente combattuta, che ha visto al via quindici squadre in rappresentanza di altrettanti comitati regionali Fise. A fare la differenza è stato il tempo complessivo: con quattro penalità nelle due manche e un crono di 117,02 secondi, la squadra della Toscana ha conquistato il gradino più alto del podio, precedendo le altre rappresentative a parità di penalità.

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni alle giovani amazzoni e ai giovani cavalieri toscani per questo straordinario risultato. La conquista della Coppa delle Regioni Pony 2026 è motivo di grande orgoglio per tutta la Toscana e testimonia il valore del lavoro svolto dalle società sportive, dagli istruttori, dai tecnici e dalle famiglie che accompagnano questi ragazzi nel loro percorso di crescita”, afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “È bello vedere giovani atleti distinguersi in una competizione nazionale così importante, portando in alto il nome della nostra terra. A tutti loro, ai loro allenatori e al comitato toscano Fise va il mio ringraziamento e l’augurio di proseguire su questa strada, con la stessa passione, determinazione e spirito di squadra”.

La formazione vincitrice, guidata dal capo équipe William Furlini, era composta da Jennifer Jang (A.I. Dunia Ranch, istruttore Mario Giunti) su Gazelle des Chenaies, Bianca Mori (Toscana Equitazione, istruttore Cristian Pitzianti) su Tully Dew, Pietro Corsi (Toscana Equitazione, istruttore Cristian Pitzianti) su Irockwynn L’Rio e Rebecca Bernardini (Toscana Equitazione, istruttore Cristian Pitzianti) su Minerva delle Sementarecce.

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