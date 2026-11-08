Firenze protagonista a "Meraviglie", lo speciale di Alberto Angela

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Alberto Angela, nel corso della sua intervista con Stefania Zizzari (giornalista di TV Sorrisi e Canzoni) al Festival Dello Spettacolo, ha annunciato che Firenze sarà una delle città protagoniste dei suoi prossimi speciali.

Firenze, infatti, sarà al centro del nuovo speciale di Meraviglie, realizzato interamente in piano sequenza, in onda prossimamente: “Partiremo dal David di Michelangelo, attraverseremo la città, passeremo per Palazzo Medici, andremo nelle cripte dei Medici, vedremo le opere di Michelangelo per finire poi agli Uffizi, spiegando tutte le sue meraviglie. Abbiamo cominciato col buio delle 6 del mattino, e ogni volta che uscivamo dai vari luoghi vedevamo l'aurora. Quando abbiamo finito erano le 8.30, siamo entrati in un bar e abbiamo preso un cappuccino… come se fosse una delle cose più normali del mondo!”.

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