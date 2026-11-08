Lavori a Pisa, sistemata via Fossa Ducaria e ripulito il deposito di via Andrea Pisano

"Grazie alle nostre segnalazioni e alle interpellanze presentate nel dicembre scorso, l’amministrazione comunale è intervenuta per risolvere due problematiche che da tempo richiedevano attenzione", dichiara Matteo Trapani (PD), consigliere regionale e capogruppo comunale.

Il primo intervento riguarda via Fossa Ducaria, dove erano state segnalate difficoltà e situazioni di pericolo nell’accesso alla pista ciclabile e al percorso pedonale di collegamento con via Ippica. Una criticità per ciclisti, famiglie con passeggini e persone con difficoltà motorie, alla quale finalmente è stato posto rimedio.

Il secondo riguarda il deposito comunale di via Andrea Pisano, da tempo in condizioni di semiabbandono, con rifiuti, vegetazione incolta e accessi non controllati. Dopo la nostra interpellanza, l’amministrazione ha provveduto alla pulizia e alla chiusura dell’area.

"Adesso dobbiamo fare un ulteriore passo avanti. È in corso una riflessione sulla futura destinazione del deposito e ho chiesto che la commissione consiliare competente effettui subito un sopralluogo per verificarne le potenzialità. Vogliamo capire se questo spazio possa essere recuperato e messo a disposizione delle realtà associative del territorio, che necessitano di luoghi per svolgere le proprie attività".

"È positivo che le segnalazioni dei cittadini abbiano ricevuto risposta. Ora proviamo a trasformare un luogo semiabbandonato in un’opportunità per il quartiere. Perché prendersi cura di Pisa significa anche ascoltare chi ci vive e restituire spazi alla comunità".

Notizie correlate