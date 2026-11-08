Volley, i Lupi Santa Croce travolgono Massa Camaiore

Vittoria netta per i Lupi Santa Croce, che nella quarta giornata del campionato nazionale di Serie B maschile di pallavolo superano per 3-0 il Massa Camaiore, imponendosi in poco più di un'ora di gioco. Una prestazione convincente quella della formazione conciaria, capace di dominare l'incontro e interrompere la striscia positiva degli avversari, reduci da tre successi consecutivi.
I padroni di casa partono subito con grande determinazione, prendendo il controllo del primo set e lasciando pochissimo spazio agli ospiti. Il divario si amplia rapidamente e Santa Croce conquista il parziale con un eloquente 25-10.
Più equilibrata la seconda frazione, nella quale Massa Camaiore prova a reagire, riuscendo a mantenere il contatto con i Lupi fino a metà set. Nella fase decisiva, però, i conciari cambiano passo, allungano nel punteggio e chiudono sul 25-20, portandosi sul 2-0.
Nel terzo set Santa Croce torna a imporre il proprio ritmo, senza concedere possibilità di rimonta agli avversari. I Lupi prendono immediatamente il largo e archiviano l'incontro con un perentorio 25-9, completando una vittoria mai realmente in discussione.
A confermare la superiorità della formazione di casa sono anche i numeri della partita. Santa Croce chiude con il 61% di efficacia in attacco, contro il 31% di Massa Camaiore. Netta anche la differenza a muro, con 11 punti conquistati dai conciari contro i 2 degli avversari.
Per i Lupi, schierati inizialmente con Rossi, Samminiatesi, Zanettin, Giovannetti, Baracchino e il libero Bini, con Tarquin impiegato nel corso della gara, arriva così un successo importante contro una squadra che si era presentata all'appuntamento ancora imbattuta.
Una prova di forza che conferma le qualità della formazione di Santa Croce, protagonista di una prestazione solida in tutti i fondamentali e capace di gestire con autorità il confronto dall'inizio alla fine.
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