"A Dark Place", a Firenze il documentario sulla violenza online contro le giornaliste

Il Giunti Odeon di Firenze ospita la proiezione gratuita di A Dark Place, documentario dell'OSCE sulla violenza online contro le giornaliste e le sue conseguenze sulla libertà di informazione. La proiezione, gratuita, è prevista per sabato 21 novembre, alle 11.30, L'evento, a cura di GiULiA Giornaliste, fa parte del festival L'Eredità delle Donne ed è realizzato nell'ambito del progetto ACT – Alliance to Counteract Threats of Hate in Italy, cofinanziato dall'Unione europea.

Alla proiezione seguirà un dibattito con Mimma Caligaris, giornalista, componente della Giunta esecutiva della Federazione nazionale della Stampa italiana (FNSI), del Gender Council dell'International Federation of Journalists (IFJ) e del GenDeg della European Federation of Journalists (EFJ); Paloma Madrigal, Associate Project Officer presso l'Ufficio del Rappresentante OSCE per la libertà dei media, dove coordina il progetto Safety of Female Journalists Online (SOFJO); e Paola Rizzi, vicepresidente di GiULiA Giornaliste. Modera Silvia Boccardi, giornalista e autrice, socia di GiULiA Giornaliste.

Realizzato nel 2018 dall'Ufficio del Rappresentante OSCE per la libertà dei media in collaborazione con l'International Press Institute, con la regia di Javier Luque Martínez, A Dark Place raccoglie le testimonianze di giornaliste di diversi paesi che hanno subito molestie, minacce e campagne d'odio online. Il documentario mostra come queste forme di violenza possano condizionare il lavoro giornalistico e limitare la partecipazione delle donne al dibattito pubblico.

Secondo il rapporto Tipping Point, pubblicato da UN Women nell'aprile 2026, il 45% delle giornaliste e professioniste dei media intervistate dichiara di autocensurarsi sui social a causa della violenza online, contro il 30% rilevato in un'indagine del 2020. Quasi il 22% afferma di autocensurarsi anche sul lavoro, mentre una su quattro riferisce di aver ricevuto una diagnosi o un trattamento per ansia e/o depressione associati alla violenza online.

La proiezione e il dibattito saranno un'occasione per approfondire queste conseguenze e confrontarsi sulle possibili risposte alla violenza digitale contro le giornaliste.



Il progetto ACT ha l'obiettivo di costruire una società più informata, resiliente e accogliente, capace di contrastare i discorsi e i fenomeni d'odio e difendere i diritti fondamentali, attraverso la collaborazione tra comunità, istituzioni, organizzazioni della società civile e mondo della scuola, dell'università e della ricerca.

Cofinanziato dall'Unione europea, il progetto nasce dall'iniziativa di alcune organizzazioni della Rete nazionale contro i discorsi e i fenomeni d’odio. È coordinato da COSPE ETS– Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Gli altri partner sono Fondazione PANGEA ETS, LUNARIA Associazione di Promozione Sociale, Associazione Carta di Roma, AMNESTY International Sezione Italiana – ODV, GI.U.LI.A. Giornaliste Unite Libere Autonome, VOX – Osservatorio Italiano sui Diritti, GAY CENTER / GAY HELP LINE.

Informazioni e registrazioni:

https://www.retecontrolodio.org/2026/10/28/a-dark-place-a-firenze-il-documentario-osce-sulla-violenza-online-contro-le-giornaliste/

Fonte: Cospe - Ufficio Stampa

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