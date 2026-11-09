A Empoli un convegno per verificare lo "Stato dell'arte delle vaccinazioni"

Si è svolto il 7 Novembre 2026, presso la Misericordia di Empoli, il Convegno “Stato dell’arte delle vaccinazioni” promosso dall’Amci - Associazione medici cattolici della diocesi di San Miniato - che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso di professionisti sanitari.

Ha introdotto i lavori il dottor Sergio De Cesaris, Presidente dell’Associazione, ricordando che un convegno sulle Vaccinazioni era già stato organizzato dall’Amci, dopo l’epidemia della Meningite del 2015 ma era necessario e doveroso un aggiornamento dopo la pandemia del Covid.

Il Vescovo di San Miniato, S.E. Mons. Giovanni Paccosi ha salutato l’assemblea congratulandosi per l’impegno dei medici cattolici che si prodigano, periodicamente, per la divulgazione scientifica con un “occhio di riguardo” agli aspetti etici.

Il professor Leonardo Bianchi, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università di Firenze ha fatto una vera e propria lezione magistrale sulla normativa italiana dell’ “obbligo vaccinale” ripercorrendo le leggi che si sono susseguite negli anni fino ad oggi, fugando, così ogni dubbio sulla normativa vigente.

La dottoressa Sofia D’Elios, dirigente medico presso la Pediatria dell’Università di Pisa, ha esplorato, con esemplare chiarezza e dovizia di particolari, quali sono le “Fake news” che riguardano i vaccini con dati statistici inconfutabili; ha illustrato, inoltre, le nuove tecniche di confezionamento dei vaccini che li rendono più sicuri, fruibili e adattabili alle varie età della vita.

Il dottor Stefano Giannoni, vicepresidente dell’Amci ed esperto di Bioetica oltre che di Terapia del dolore, ha evidenziato che, rispetto alla possibilità di vaccinarsi o no, ognuno dovrà valutare, in accordo anche con il proprio medico, i rischi e i benefici, ricordandosi sempre che, soprattutto i cristiani, nelle proprie scelte, devono tendere al bene comune, non solo al bene individuale, cercando di preservare i più fragili.

La dottoressa Astrid Mercone, dirigente medico della UFC Igiene Pubblica e della Nutrizione di Empoli, ha delineato quelle che sono le linee guida della “copertura vaccinale” della Regione Toscana con il monitoraggio delle vaccinazioni e la sorveglianza epidemiologica sanitaria che controlla l’andamento delle malattie infettive per individuare tempestivamente focolai, epidemie o segnali di allarme (per esempio l'aumento di infezioni o malattie croniche).

Il dottor Fabio Bianchi, medico di Medicina Generale di Empoli, ha definito quali sono le vaccinazioni obbligatorie e quelle fortemente raccomandate, per le varie fasce di età, sottolineando che i medici di famiglia, da sempre, sono in prima fila per la somministrazione dei vaccini ai propri pazienti.

Il Convegno si è concluso con la riflessione di Mons. Andrea Cristiani che ha invitato la platea a riconoscere nella sofferenza un grande valore umano ma, altresì, a mettere in atto tutto ciò che umanamente e professionalmente l’umanità può utilizzare per prevenire le malattie con le nuove scoperte che la scienza ci mette a disposizione.

L’importanza del Convegno è stata confermata dal gradimento della platea che è uscita arricchita dalle numerose e dettagliate informazioni ricevute.

Fonte: Segreteria Amci - Ufficio Stampa