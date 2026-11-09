'Antiquari in centro' le ultime date dell’anno in via Leonardo da Vinci e piazza del Popolo

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Appuntamento sabato 14 novembre e 12 dicembre 2026, dalle 8.30 alle 19.30: un’ampia esposizione di antiquariato, modernariato e collezionismo

Ultime date di questo anno in corso: l’evento “Antiquari in centro” atteso il secondo sabato del mese nel centro storico di Empoli, dà appuntamento il 14 novembre e il 12 dicembre in via Leonardo da Vinci e in piazza del Popolo, dalle 8.30 alle 19.30.

Un viaggio fatto di dettagli preziosi, di ‘particolari’, pezzi unici, mobili antichi, complementi d’arredo, tanti libri e dischi, che parlano di storia di antiquariato, modernariato e collezionismo con espositori di eccellenza e visto il periodo, un’occasione per consigli e spunti ‘natalizi’.

La kermesse ha il patrocinio del Comune di Empoli, è organizzata dall’associazione Centro Storico con la collaborazione di Cristiana Gazzarrini, Stefano Cantini, Francesca Pratesi e Stefano Jelusich.

Sostenitori del progetto: Borgioli Arredamento, Orma Casa Arredamento, Antica Farmacia Chiarugi, Santini, Birindelli, Foto Ottica Pianigiani, Generali, Pratesi Gioielli, Inpa. Fondamentale il supporto dei commercianti del ‘Giro’.

VIABILITÀ – I provvedimenti temporanei di viabilità entreranno in vigore dalle 18 del 13 novembre alle 21 del 14 novembre 2026 e dalle 18 del 11 dicembre alle 21 del 12 dicembre 2026: in via Leonardo da Vinci (tratto compreso tra l’intersezione con via Giuseppe del Papa e via dei Neri) e in piazza del Popolo (tutto il parcheggio), divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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