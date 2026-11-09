Caduti di Nassiriya, la commemorazione a San Miniato Basso

Il Comune di San Miniato, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di San Miniato, organizza per giovedì 12 novembre 2026, alle ore 10.00, una cerimonia commemorativa in ricordo dei Caduti di Nassiriya, presso il monumento situato nell'omonima piazza a San Miniato Basso.

L'iniziativa, in programma nel 23° anniversario della strage, rappresenta un momento di raccoglimento e memoria per ricordare le vittime dell'attentato terroristico del 12 novembre 2003, quando un'autocisterna carica di esplosivo fu fatta detonare contro la base italiana dei Carabinieri a Nassiriya, in Iraq.

Nell'attentato persero la vita 19 italiani – 12 Carabinieri, 5 militari dell'Esercito e 2 civili – e 9 cittadini iracheni, in uno degli episodi più tragici della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

La commemorazione sarà un'occasione per rinnovare il ricordo delle vittime e rendere omaggio a quanti hanno perso la vita nello svolgimento del proprio servizio, riaffermando i valori della pace, della solidarietà e dell'impegno al servizio delle istituzioni.

Fonte: San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate