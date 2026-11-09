Cavalli, fotografia emozioni a Staffoli: al Lischeto Ranch la mattina di 'Riflessi di Sé'

Attualità Santa Croce sull'Arno
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Il workshop è stato condotto dalla fotografa Simona Biagini e dalla dottoressa Katuscia Molteni. Nuove date in primavera

Sabato 7 novembre, al Lischeto Ranch di Staffoli, nel comune di Santa Croce sull'Arno, si è svolto il workshop "Riflessi di Sé": una mattina, dalle 9:30 alle 13:00, passata fra i cavalli con una macchina fotografica o semplicemente con il telefono. Per molti dei partecipanti era la prima volta così vicino a un cavallo.

Non si è montato e non si è chiesto niente agli animali. I partecipanti hanno osservato il branco libero nei suoi spazi, hanno conosciuto i cavalli per nome e li hanno fotografati alla distanza che sceglievano loro, seguendo tre esercizi semplici: la luce, il dettaglio, la distanza. Per avvicinarsi a un cavallo con rispetto, la fotografia si è rivelata un buon tramite: costringe a fermarsi e a guardare con attenzione.

La parte più intensa è arrivata alla fine. A inizio mattina ognuno aveva scelto, fra le stampe dei cavalli disposte su un tavolo, le due immagini che lo colpivano di più. I partecipanti sono tornati su quelle foto e su quelle scattate da loro, e hanno raccontato cosa gli aveva trasmesso ciascuna immagine e ciascun cavallo, e perché si riconoscevano proprio in quella fotografia. Prima di salutarsi, ognuno ha ricevuto in regalo la cartolina della foto scelta all'inizio.

«Un cavallo non posa mai», racconta Simona Biagini, fotografa da oltre vent'anni e tecnico di equiturismo. «Non recita e non aspetta che tu sia pronto: o sei lì davvero, o il momento lo perdi

Che cos'è Riflessi di Sé

È un'esperienza  fra cavalli liberi di esprimersi  e fotografia, pensata per adulti. Non è un corso di fotografia e non è una lezione di equitazione: non serve esperienza né con i cavalli né con la macchina fotografica. La conducono Simona Biagini, fotografa e tecnico di equiturismo, che lavora sulla relazione fra persona e cavallo partendo dalla psicologia del cavallo, e la dottoressa Katuscia Molteni, medico, psicoterapeuta ed esperta in interventi assistiti con gli animali, in collaborazione con L'Officina del Bosco APS.

Le prossime date

In primavera Riflessi di Sé tornerà con nuove giornate, al Lischeto Ranch di Staffoli e in collaborazione con L'Officina del Bosco APS di Orentano (Pisa). Oltre a questo workshop sono in preparazione altri eventi: il calendario sarà pubblicato su riflessidise.it.

Chi vuole seguire le novità e gli articoli pubblicati sul sito può iscriversi su riflessidise.it e sarà tenuto aggiornato.

Informazioni: Simona 348 392 8580 · Katuscia 389 574 7957

Fonte: Riflessi di Sé

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