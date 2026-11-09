Cittadini Alluvionati: "Aumenta consumo di suolo a Empoli, alluvioni non insegnano niente?"

Il consumo di suolo a Empoli continua ad aumentare e, secondo l’Unione Cittadini Alluvionati, le previsioni urbanistiche del Comune rischiano di aggravare l’esposizione del territorio al rischio idraulico. Al centro della contestazione ci sono i dati del Rapporto ISPRA-SNPA 2026 e le previsioni del Piano operativo comunale (POC), che quantificano in oltre 143 ettari le superfici interessate da possibili nuove trasformazioni. L’associazione richiama anche gli interventi già avviati a Castelluccio e chiede all’amministrazione di "stralciare dal POC tutte le nuove previsioni edificatorie nelle aree a rischio idraulico" prima dell'approvazione definitiva.

La nota completa dell’Unione Cittadini Alluvionati

Le alluvioni del 2019, 2023, 2025 fino all'evento di settembre 2026 hanno colpito duramente numerose zone di Empoli, provocando danni alle abitazioni, alle attività economiche e mettendo in difficoltà tante famiglie. Eppure, mentre si discute di sicurezza idraulica e degli interventi necessari per evitare nuove alluvioni, il consumo di suolo continua ad aumentare e il nuovo Piano Operativo Comunale (POC), non ancora approvato, prevede ulteriori edificazioni anche in aree a rischio idraulico. È una contraddizione che non possiamo ignorare.

Il suolo agricolo e naturale non è uno spazio vuoto in attesa di essere costruito, è una risorsa fondamentale: assorbe e trattiene parte delle precipitazioni, favorisce la ricarica delle falde e rallenta il deflusso delle acque verso fossi, fognature e corsi d'acqua. Più territorio impermeabilizziamo, meno capacità naturale abbiamo di gestire le piogge intense.

I DATI ISPRA: UN CONSUMO DI SUOLO CHE ACCELERA

Secondo il Rapporto ISPRA–SNPA 2026, nel solo periodo 2024–2025 Empoli ha registrato 6,58 ettari di nuovo consumo di suolo, con un incremento netto di 6,17 ettari. Complessivamente, il suolo già consumato raggiunge 1.145 ettari, pari al 18,4% dell'intero territorio comunale.

L'andamento degli ultimi anni mostra incrementi particolarmente significativi:

2017–2018: 6,79 ettari di incremento netto;

2023–2024: 2,07 ettari;

2024–2025: 6,17 ettari.

Il fenomeno non cresce in modo uniforme ogni anno, ma presenta accelerazioni molto consistenti. Nell'ultimo anno l'incremento netto è stato quasi tre volte quello dell'anno precedente, tornando su livelli particolarmente elevati.

Dal 2006 al 2025 Empoli ha accumulato 37,20 ettari di consumo netto aggiuntivo. Numeri che assumono un significato ancora più preoccupante se consideriamo la vulnerabilità idraulica del nostro territorio.

IL NUOVO POC: OLTRE 143 ETTARI DI CONSUMO DI SUOLO PREVISTO E IL CONTO POTREBBE NON ESSERE FINITO

Un milione e 433 mila metri quadrati, oltre 200 campi da calcio: questo è il consumo di suolo complessivamente previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Empoli. Non sono stime dei comitati, sono dati ufficiali dell’amministrazione comunale, riportati nel Rapporto Ambientale del Piano Operativo Comunale (POC).

Il totale comprende le previsioni della Variante al Regolamento Urbanistico del 2023 e del nuovo POC: 143,37 ettari.

Ma c’è un fatto ancora più significativo. Nel 2024 il consumo di suolo previsto era di 133,82 ettari e nel 2025 era già salito a 143,37, quasi 10 ettari in più, 95.500 metri quadrati aggiunti in un solo passaggio della pianificazione con un aumento del 7,14%.

E potrebbe non essere finita perché nel 2026 il Comune ha accolto ulteriori osservazioni modificando diverse previsioni urbanistiche e al momento non sappiamo quindi quale sarà il nuovo totale ma non ci stupirebbe un ulteriore aumento.

Ma davvero, dopo le alluvioni che hanno colpito Empoli, la direzione della pianificazione urbanistica deve essere ancora quella di prevedere nuove trasformazioni di suolo?

Naturalmente non tutte le previsioni saranno obbligatoriamente realizzate, ma anche una loro attuazione parziale potrebbe comportare nuove superfici impermeabilizzate, nuovi edifici, strade e piazzali e ogni trasformazione che riduce la capacità del terreno di assorbire le piogge merita particolare attenzione in un territorio che ha già mostrato gravi fragilità idrauliche.

Il dato che emerge dai documenti comunali è chiaro: tra il 2024 e il 2025, anziché diminuire, il consumo di suolo previsto è aumentato e oggi, dopo ulteriori modifiche al piano, manca ancora un bilancio pubblico aggiornato che permetta ai cittadini di conoscere la dimensione complessiva delle trasformazioni programmate.

Queste non sono scelte inevitabili, sono decisioni urbanistiche che competono all’amministrazione comunale, e delle quali l’amministrazione deve assumersi pienamente la responsabilità.

Dopo le alluvioni, la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio dovrebbero rappresentare il punto di partenza di ogni scelta urbanistica, non questioni da affrontare soltanto attraverso prescrizioni e interventi compensativi sempre rimandati a fasi successive.

Ed è proprio qui che emerge la preoccupazione maggiore. Tra le previsioni del nuovo POC ci sono numerosi e importanti interventi di nuova edificazione in aree a rischio idraulico, comprese zone dove le alluvioni hanno già colpito duramente abitazioni, attività e cittadini.

Non si può continuare a programmare nuovo consumo di suolo senza spiegare ai cittadini perché quelle trasformazioni siano necessarie e come si concilino con la sicurezza di un territorio già duramente colpito, perché le alluvioni sono eventi naturali ma decidere come, dove e quanto costruire è una responsabilità politica e di quelle decisioni, e delle loro conseguenze, chi amministra il territorio deve rispondere ai cittadini.

INTANTO A CASTELLUCCIO: ALTRI 15,5 ETTARI DI TERRENI AGRICOLI INTERESSATI DA TRASFORMAZIONI GIÀ AVVIATE

E intanto una parte delle trasformazioni urbanistiche previste è già diventata realtà. I 143,37 ettari non sono soltanto numeri sulla carta e mentre il nuovo POC attende ancora l’approvazione, importanti interventi su terreni agricoli sono già in corso sulla base di precedenti atti urbanistici.

È quanto sta accadendo nella zona industriale di Castelluccio, dove due interventi interessano complessivamente 15,55 ettari di terreni precedentemente agricoli.

Nella zona industriale di Castelluccio sono infatti già stati avviati due importanti interventi su terreni precedentemente agricoli.

Zignago Vetro sta realizzando due nuovi grandi magazzini, per circa 60.000 m² di superficie edificabile, all'interno di un ampliamento che interessa 12,18 ettari. Le strutture sono già in costruzione.

Vetro Revet ha avviato i lavori di messa in sicurezza idraulica dell'area destinata al nuovo insediamento, ai quali seguirà la costruzione delle strutture. L'intervento interessa 3,37 ettari di terreni precedentemente agricoli, situati in una zona classificata a pericolosità massima da alluvione P3.

Complessivamente, altri 15,55 ettari di terreni agricoli sono coinvolti in trasformazioni industriali già avviate. Non tutta la superficie sarà occupata da edifici, ma in interventi di questo tipo la copertura dei fabbricati può raggiungere indicativamente il 40–50% dell'area a seconda delle specifiche previsioni urbanistiche, a cui in aggiunta bisogna considerare anche parcheggi, strade, piazzali e altre infrastrutture.

Il consumo di suolo, infatti, non coincide soltanto con la superficie occupata dagli edifici.

Questi cantieri dimostrano quanto sia concreta la possibilità che parte consistente delle trasformazioni programmate vengano poi effettivamente realizzate e quanto sarebbe sbagliato sottovalutare le dimensioni del consumo di suolo previsto.

Gli interventi derivano da atti approvati dalla precedente amministrazione comunale, della quale facevano parte anche il sindaco e altri componenti dell’attuale amministrazione.

DOPO LE ALLUVIONI, LA PRIORITÀ DEVE ESSERE NON COSTRUIRE PIÙ NELLE AREE A RISCHIO

Non possiamo continuare a considerare le aree a rischio idraulico come terreni disponibili per nuove edificazioni, limitandoci a stabilire quali opere e prescrizioni saranno necessarie per renderle realizzabili.

Quanto accaduto dal 2023 con culmine nel marzo 2025 e nell'estate 2026 dovrebbe rappresentare un punto di svolta nelle scelte urbanistiche della nostra città.

Il problema non è soltanto proteggere i nuovi edifici dalle alluvioni, il problema prioritario è tutelare le persone, le abitazioni e le attività che già si trovano in territori vulnerabili.

La normativa può consentire determinate costruzioni a precise condizioni, ma questo non significa che il Comune sia obbligato a prevederle nel proprio Piano Operativo. Le verifiche tecniche, le opere di compensazione e le prescrizioni per l'invarianza idraulica non possono diventare la giustificazione per continuare a programmare nuove edificazioni nelle aree a rischio idraulico.

LA NOSTRA RICHIESTA DA CITTADINI ALLUVIONATI È CHIARA: STRALCIARE DAL POC TUTTE LE NUOVE PREVISIONI EDIFICATORIE NELLE AREE A RISCHIO IDRAULICO.

Chiediamo che questa decisione venga assunta ora, prima dell'approvazione definitiva del Piano Operativo Comunale.

Non è accettabile rimandare la questione ai futuri piani attuativi, né di individuare ulteriori prescrizioni per consentire comunque di costruire.

Dopo quanto accaduto a Empoli non possiamo continuare a ragionare come prima, la sicurezza delle persone, delle loro case e delle loro attività commerciali deve venire prima degli interessi legati a nuove edificazioni.

Il Comune ha il potere di scegliere di non costruire, anche dove la normativa permetterebbe di farlo ed è proprio questa scelta che oggi gli chiediamo di compiere.

Non si può dichiarare di voler proteggere Empoli dalle alluvioni e, contemporaneamente, continuare a pianificare nuove edificazioni nelle aree a rischio.

Il POC non è ancora approvato, l’amministrazione comunale può ancora stralciare queste previsioni e deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

La sicurezza dei cittadini deve venire prima delle nuove edificazioni perché è adesso che bisogna decidere, non dopo la prossima alluvione

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