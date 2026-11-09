Concerti di Sant’Andrea, secondo appuntamento con il trio 'Fiori armonici' in 'Tre, in tavole d'Europa'

Il secondo appuntamento della rassegna "Concerti di Sant'Andrea", domenica 15 novembre 2026, alle 16, nella Collegiata di Empoli, sarà dedicato interamente all'Europa musicale del primo Settecento con le esecuzioni del trio "Fiori armonici" composto dai violinisti Isacco Burchietti e Teresa Dereviziis e da Silvia Morosi al clavicembalo.

"Tre, in tavole d'Europa", come recita il titolo del concerto, è l'itinerario musicale che dalla "Musica da tavola" di Telemann all’Italia di Vivaldi e Locatelli, passando per il giovane Händel e la raffinatezza francese di Marais, darà risalto al continuo dialogo fra stili, linguaggi e differenti sensibilità europee. Il programma si apre con "Trio Sonata in mi bemolle maggiore" TWV 42:Es1 di Georg Philipp Telemann dalla celebre raccolta del 1733 "Musique de Table/Tafelmusik" che riunisce le melodie nate per accompagnare le portate e intrattenere gli ospiti durante i banchetti nobiliari e i pranzi di nozze.

Si prosegue con l'intensa e rigorosa "Sonata in sol minore" HWV 387 di Georg Friedrich Händel, seguita dalla "Sonata a tre in sol maggiore, op. 5 n. 1" di Pietro Antonio Locatelli, esempio della vitalità brillante e virtuosistica della tradizione italiana. Il viaggio prosegue nella Francia raffinata e danzante di Marin Marais con alcune pagine tratte dalla "Suite n. V in mi minore. Pièces en trio" che offrono un contrappunto ideale alla vitalità e al rigore dei linguaggi italiani e tedeschi.

A concludere il concerto sarà la celebre "Sonata in re minore op. 1 n. 12" “La Follia” RV 63 di Antonio Vivaldi.

Originata dal tema di un'antica danza iberica, questa composizione si sviluppa in un percorso di intensità crescente, inventiva ritmica e virtuosismo. Una pagina emblematica del genio vivaldiano, capace di coniugare vigore, fantasia e straordinaria potenza espressiva.

Si ricorda che il prossimo appuntamento sarà domenica 22 novembre, sempre alle 16, in Collegiata di Sant'Andrea con "Celesti melodie": il soprano Maila Fulignati e Lorenzo Ancillotti all'organo eseguiranno un programma dedicato alle più suggestive composizioni per voce e organo. L'ingresso a tutti i concerti è gratuito.

GLI INTERPRETI

L’ensemble "Fiori armonici" nasce all’interno dell’Accademia d’Organo e Musica Antica “Giuseppe Gherardeschi” di Pistoia con l’obiettivo di riunire giovani musicisti specializzati nella prassi esecutiva storicamente informata. Si dedica all’esecuzione del repertorio del XVII e XVIII secolo su strumenti originali, con particolare attenzione agli aspetti filologici e interpretativi della musica antica.

Attivo dal 2023, il gruppo ha già eseguito numerosi concerti e ne è stata riconosciuta l'autorevolezza nell’ambito dell'esecuzione di musica antica. Nel 2024 ha ottenuto il diploma di “Artistic Excellence” al Concorso Internazionale In Baroque Style della Jan Romanowsky Foundation per la categoria Musica da Camera ed è stato selezionato per la semifinale del Concorso Internazionale di Musica Antica “Maurizio Pratola”.

Fin dalla sua fondazione ha partecipato alla rassegna e masterclass Pistoia Musica Antica, prendendo parte a numerose iniziative culturali promosse dall’Accademia sul territorio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate