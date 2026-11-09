Controlli dei carabinieri nel Pisano: 7 persone denunciate, ritirate diverse patenti

Sette persone denunciate dai carabinieri in provincia di Pisa nell'ambito dei controlli svolti durante l'ultima settimana per garantire la sicurezza stradale, prevenire le violazioni al Codice della strada e contrastare i reati legati agli stupefacenti. Le attività, condotte dal Comando provinciale, si sono svolte in linea con le indicazioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica.

Nel capoluogo i militari hanno denunciato un uomo sorpreso in via di Viaccia nonostante fosse destinatario di un foglio di via con divieto di ritorno a Pisa ancora in vigore. In via Dino Dini, invece, un automobilista privo di documenti ha fornito false generalità ai carabinieri, venendo denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale.

Un altro intervento è avvenuto in via Cavalcavia, dove è stato fermato il conducente di un autocarro che presentava sintomi riconducibili all'assunzione di sostanze stupefacenti, ma ha rifiutato gli accertamenti clinici. Per lui è scattata la denuncia, insieme alle sanzioni per guida senza aver mai conseguito la patente e al fermo amministrativo del veicolo.

Diversi gli episodi legati alla guida in stato di ebbrezza nel resto della provincia. A Ponsacco, lungo la variante della strada regionale 432, un automobilista è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,74 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito. Durante il controllo avrebbe inoltre rivolto ripetute offese ai militari, rimediando anche una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

A Pontedera, in via Tosco Romagnola, un giovane conducente fermato durante la notte ha rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Per lui sono scattati la denuncia e il ritiro immediato della patente.

Infine, a Volterra, i controlli sulle strade extraurbane hanno portato a individuare altri due automobilisti risultati positivi all'etilometro, con valori superiori alla soglia consentita. Per entrambi è stato disposto il ritiro della patente, mentre i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia.

Le attività dei carabinieri proseguiranno nell'ambito dei servizi di controllo del territorio. Resta ferma la presunzione d'innocenza: le eventuali responsabilità delle persone denunciate dovranno essere accertate nel corso dei procedimenti dalle autorità competenti.

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