Crolla una porzione del solaio della micropiscina Don Minzoni: nessun ferito

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Letizia Perini

Il distacco di materiale nella notte. Possibile causa un'infiltrazione di acqua piovana. Disposti controlli sull'intera struttura

Cedimento nella notte alla micropiscina Don Minzoni, in via Locchi, a Firenze. Una porzione del solaio di copertura in laterizio ha subito un distacco di materiale. Non si registrano feriti, poiché l'impianto era chiuso al momento dell'accaduto.

Secondo quanto riferito dall'assessora comunale allo Sport, Letizia Perini, tra le possibili cause ci sarebbe un'infiltrazione di acqua piovana. L'ipotesi dovrà essere verificata attraverso accertamenti tecnici.

Il distacco, ha aggiunto Perini, "ha interessato un tratto circoscritto. Nell'immediato interverremo per mettere in sicurezza la parte interessata, con l'obiettivo di riaprire la micropiscina in tempi brevi. Quanto accaduto richiede comunque un controllo esteso all'intero solaio di copertura. Se dalle verifiche emergerà la necessità di altri lavori, procederemo con gli ulteriori interventi di messa in sicurezza".

La riapertura della struttura è prevista una volta completati gli accertamenti e verificate le condizioni di sicurezza: "Sappiamo che anche una chiusura breve incide sulle attività di chi frequenta la micropiscina e di chi ci lavora - ha concluso Perini -. Vogliamo ridurre il disagio e restituire l'impianto al quartiere appena ci saranno le condizioni per farlo in sicurezza".

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