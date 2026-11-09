Due tabaccai sanzionati a Firenze per aver venduto sigarette a minorenni

Due rivendite di tabacchi del centro di Firenze sono finite nel mirino dei controlli dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e della Polizia Locale, dopo essere state sorprese a vendere prodotti destinati al consumo di tabacco e alla sigaretta elettronica a clienti minorenni.

Le verifiche, condotte dal personale ADM di Firenze insieme agli agenti dell'Area Nuclei Speciali della Polizia Locale, sono scattate in seguito alla segnalazione di un genitore e si sono svolte attraverso due distinti appostamenti nel mese di ottobre.

Nel primo esercizio gli operatori hanno documentato la vendita di un pacchetto di sigarette senza che il venditore chiedesse all'acquirente di esibire un documento d'identità. Il cliente, successivamente identificato, è risultato avere meno di 16 anni. La verifica nella rivendita ha quindi portato alla contestazione della violazione del divieto di vendita di prodotti del tabacco ai minori di 18 anni.

Un episodio analogo è stato accertato nella seconda attività commerciale, dove è stata venduta una ricarica di liquido per inalazione senza la richiesta di un documento d'identità. Anche in questo caso l'acquirente è risultato minorenne, avendo meno di 17 anni.

Per entrambe le rivendite è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, accompagnata dalla sospensione della licenza per 15 giorni. In caso di recidiva, le conseguenze sono più severe: la sanzione può salire da 1.000 a 8.000 euro, con la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.

L'operazione rientra nelle attività di controllo del territorio svolte congiuntamente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Polizia Locale di Firenze, con particolare attenzione al rispetto delle norme che tutelano la salute dei minorenni.

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