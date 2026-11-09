È morto Giovanni Contini: storico e presidente dell'Istituto della Resistenza di Pistoia

È morto domenica 8 novembre, all'età di 78 anni, Giovanni Contini Bonacossi, archivista e storico, presidente dell'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea in provincia di Pistoia. Lascia la moglie Giuseppina e il figlio Leone. A darne notizia è stato l'Istituto, che ha affidato a una nota il ricordo del suo presidente, sottolineandone il contributo alla ricerca storica e il ruolo svolto nella vita dell'istituzione.

Contini Bonacossi è stato uno dei principali studiosi italiani di storia orale. Le sue ricerche sulla storia del lavoro e sulla mezzadria sono considerate contributi di riferimento per la storiografia, così come gli studi sulle stragi nazifasciste in Toscana. In questo ambito ebbe particolare rilievo il convegno di Civitella Val di Chiana del 1994, che contribuì ad ampliare la conoscenza delle violenze compiute durante l'occupazione nazista. Si era inoltre occupato di Resistenza e Shoah.

La sua carriera professionale si era sviluppata anche in ambito internazionale, con esperienze al King’s College di Cambridge, all'Università della California (UCLA), ad Amsterdam e in Giappone, alla Tokyo University e alla Keio University. Dal 1984 al 2014 aveva diretto la sezione Archivi audiovisivi della Soprintendenza archivistica per la Toscana. Aveva inoltre rappresentato l'Italia nel comitato per la tradizione orale del Consiglio internazionale degli archivi e partecipato, per conto del Ministero dei Beni culturali, alle attività di ricerca della Shoah Foundation di Los Angeles.

Docente di storia contemporanea e archivistica all'Università La Sapienza di Roma, era stato tra i fondatori dell'Associazione italiana di storia orale (AISO), di cui aveva ricoperto la presidenza dal 2013 al 2017. Aveva anche partecipato al Comitato italiano dell'UNESCO per la salvaguardia dell'eredità culturale immateriale.

Il rapporto con l'Istituto storico della Resistenza di Pistoia era iniziato nei primi anni Dieci, attraverso un progetto dedicato alle testimonianze delle deportazioni naziste raccolte dallo psicologo Andrea Devoto. Nel 2020 ne era diventato presidente, accompagnando una fase di transizione generazionale e sostenendo nuove iniziative di ricerca e divulgazione. Tra i progetti promossi figura il portale Passi di storia. Si era interessato anche alla memoria dell'epidemia di influenza spagnola, alla didattica attraverso i Lego e alle possibili intersezioni tra storia orale e fumetto.

Nel ricordarlo, il Consiglio direttivo dell'Istituto ne ha evidenziato non soltanto il profilo scientifico, ma anche le qualità umane e la disponibilità al confronto con le nuove generazioni di studiosi. "Aveva la capacità di insegnare senza farsi notare e di imparare dai più giovani, fuori da ogni retorica", si legge nella nota. La sua scomparsa, conclude l'Istituto, rappresenta "non solo la perdita di un maestro e di un grande storico ma anche quella di un amico".