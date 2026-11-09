Firenze ricorda la deportazione degli ebrei, Funaro: "83 anni da una ferita che non si rimarginerà mai"

Si è svolta questa mattina alla stazione di Santa Maria Novella la cerimonia di commemorazione della partenza del primo convoglio di deportati ebrei avvenuta nella Seconda guerra mondiale, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la comunità ebraica. Qui al binario 16 il 9 novembre 1943 oltre 300 ebrei fiorentini furono caricati sui treni verso Auschwitz-Birkenau, solo 15 fecero ritorno. Come ogni anno è stata deposta una corona per ricordare questa pagina drammatica della storia. Come riportato in una nota del Comune, presenti la sindaca di Firenze Sara Funaro, l’assessora all’Educazione e alla Cultura della Memoria Benedetta Albanese, rappresentanti delle Forze dell'ordine, Prefettura e Questura, il presidente della Comunità Ebraica di Firenze Enrico Fink, il rabbino capo di Firenze Rav Gadi Piperno, il presidente Aned Firenze Lorenzo Tombelli, la presidente Anpi Firenze Vania Bagni, il direttore dell’istituto storico della Resistenza Matteo Mazzoni, il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, rappresentanti di RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Presenti anche studenti delle scuole secondarie di primo grado Carducci e Machiavelli.

"Sono passati 83 anni da una ferita che non si rimarginerà mai. – ha detto la sindaca Sara Funaro - Ritrovarsi qui oggi per ricordare una delle pagine in assoluto più buie della nostra storia non è solo un dovere istituzionale ma un dovere di ogni cittadina e cittadino. Ancora più importante è farlo di fronte a tante studentesse e studenti che ringrazio per esser qui con noi. Ricordare è fondamentale, una delle pagine più drammatiche del nostro passato deve rimanere viva nella memoria. Impegnarci per contrastare pregiudizi e discriminazioni è assolutamente necessario per costruire una società più giusta. Le guerre a livello internazionale ma anche le discriminazioni che troppo spesso si verificano ancora oggi, anche sui nostri territori, dimostrano che il lavoro da fare è ancora tanto. Ricordare quella che è stata una delle tragedie più grandi della nostra storia è fondamentale per mantenere alta l’attenzione e prendere coscienza di tutto ciò che resta ancora da fare per il rispetto delle differenze, vale per l’antisemitismo, ma anche per tutte le forme di razzismo e discriminazione. Solo attraverso l’esercizio della memoria, nel rispetto del presente, riusciremo a costruire un mondo migliore. Ricordare il fascismo del passato e contrastare le nuove forme di fascismo e di estremismo è fondamentale se vogliamo che le nostre comunità siano sempre più inclusive".

"La scuola è il primo luogo in cui si costruiscono gli anticorpi contro l’odio, l’intolleranza e l’indifferenza - ha sottolineato l'assessora all'educazione e alla cultura della memoria Benedetta Albanese - attraverso lo studio della storia e il confronto, le nuove generazioni imparano a comprendere il valore della libertà, dei diritti e della democrazia. Conoscere ciò che è accaduto, però, non basta: occorre riconoscere i meccanismi che trasformano il pregiudizio in esclusione e l’indifferenza in complicità. È questa la responsabilità educativa che dobbiamo assumerci, facendo della cultura della memoria un impegno quotidiano, capace di andare oltre le commemorazioni. La presenza delle studentesse e degli studenti oggi dà un significato ancora più forte a questa giornata: non si tratta soltanto di tramandare il ricordo delle vittime, ma di formare cittadine e cittadini consapevoli, perché la democrazia vive nelle scelte che ciascuno di noi compie ogni giorno per difendere la dignità e i diritti degli altri".

Tombelli (Aned Firenze): "Chi oggi evoca la Decima Mas venga davanti a questo binario"

(Foto Comune di Firenze)

L’intervento del presidente dell'Aned di Firenze Lorenzo Tombelli, è riportato in una nota di Aned Firenze, ha riportato al centro della commemorazione il legame indissolubile tra la memoria della deportazione, la Resistenza e la nascita della Costituzione repubblicana. Nel settantesimo anniversario della morte di Piero Calamandrei, il presidente dell’ANED ha richiamato le parole pronunciate dal giurista e padre costituente nel suo celebre discorso agli studenti, ricordando i luoghi nei quali è nata la Costituzione: non soltanto le aule parlamentari, ma i lager, le montagne sulle quali combatterono e caddero i partigiani, i luoghi della sofferenza e del sacrificio di quanti si opposero al nazifascismo. "Questo binario è uno dei luoghi in cui è nata la Costituzione repubblicana", ha sottolineato Tombelli, evidenziando come proprio da luoghi come questo debba partire la difesa dei principi fondamentali della nostra democrazia. Un richiamo particolare è stato rivolto agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Da qui anche un passaggio netto sull’attualità. Tombelli ha rivolto una sfida a quanti, a distanza di oltre ottant’anni, ancora evocano o celebrano la Decima Mas: "Vengano davanti a questo binario, davanti al luogo dal quale partirono centinaia di persone, uomini, donne e bambini, vittime della persecuzione nazifascista". Un invito a confrontarsi con la storia e con le conseguenze concrete di quella stagione, senza nostalgie e senza ambiguità. "È importante venire qui ogni anno, rifiutando intolleranza e razzismo", ha ricordato Tombelli, sottolineando che partecipare alla commemorazione non è un gesto formale, ma una scelta di campo.

Nel corso della cerimonia il presidente della Comunità ebraica Enrico Fink ha richiamato la necessità di fare pienamente i conti con la storia del fascismo e di comprendere il meccanismo del capro espiatorio che condusse prima alla privazione dei diritti e poi alla deportazione e allo sterminio. La commemorazione si è conclusa con l’intervento del rabbino capo di Firenze Gadi Piperno, che ha distinto il fare memoria dal semplice ricordare.

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