Fucecchio festeggia una nuova centenaria: tanti auguri a Italia Calugi

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Un traguardo speciale, festeggiato con l'affetto e la vicinanza dell'intera comunità fucecchiese. La signora Italia Calugi è entrata da pochi giorni a far parte del gruppo dei centenari di Fucecchio, raggiungendo l'importante traguardo dei 100 anni. Come da tradizione, la sindaca Emma Donnini si è recata a farle visita per portarle gli auguri, a nome di tutta la comunità locale, omaggiandola con un mazzo di fiori e una targa celebrativa in ricordo di questa giornata così speciale. Alla visita era presente anche l'assessora Sabrina Mazzei, che ha partecipato a questo momento di festa e condivisione. A Italia Calugi vanno gli auguri più affettuosi dell'amministrazione comunale e di tutta Fucecchio per questo straordinario compleanno.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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