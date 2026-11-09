Giornata del Ricordo dei caduti di Nassiriya, la commemorazione a Fucecchio

L’Amministrazione comunale di Fucecchio invita la cittadinanza a partecipare alla Giornata del Ricordo dei caduti di Nassiriya, in programma giovedì 12 novembre 2026. La commemorazione si terrà alle ore 10.30 in piazza dei Seccatoi, per rendere omaggio alle vittime dell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003 e ricordare il sacrificio dei militari e dei civili italiani caduti nell’adempimento del proprio dovere. Un momento di raccoglimento e memoria per onorare chi ha perso la vita e rinnovare il ricordo di una pagina dolorosa della storia del nostro Paese

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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