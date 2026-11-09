Il fucecchiese campione del mondo di pesca Raffaello Mannori ricevuto dalla sindaca

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Il fucecchiese di Ponte a Cappiano, classe 1933, è stato ricevuto dalla sindaca Emma Donnini. Per i suoi meriti sportivi ha ottenuto la Fiaccola d'Oro della Regione

Visita speciale questa mattina nello studio della sindaca di Fucecchio Emma Donnini, che ha avuto il piacere di ricevere il signor Raffaello Mannori, campione del mondo di pesca a squadre nel 1971.

Fucecchiese di Ponte a Cappiano, classe '33 e una vita trascorsa con una grandissima passione: la pesca sportiva. Una passione che gli è valsa la Fiaccola D'Oro, riconoscimento riservato agli atleti più rappresentativi della Regione, nonché la partecipazione all'associazione che riunisce le Medaglie D'Oro Olimpiche e Mondiali tricolori.

A lui i complimenti da parte dell'Amministrazione comunale, nel ricordo delle imprese che con impegno, dedizione e tenacia è riuscito a realizzare portando in alto il nome di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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