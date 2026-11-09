Pisa, un mese di iniziative per la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l’assessorato alle pari opportunità del Comune di Pisa e il Consiglio cittadino per le pari opportunità del Comune di Pisa hanno promosso un programma di iniziative diffuse sul territorio, realizzate in collaborazione con associazioni, enti e realtà culturali locali. L’obiettivo è quello di contribuire alla sensibilizzazione sul tema, rafforzando la diffusione di una cultura del rispetto e del contrasto a ogni forma di violenza.

«È un calendario ricco di iniziative e occasioni di riflessione - dichiara l’assessore alle pari opportunità Frida Scarpa - che, come assessorato, abbiamo condiviso e costruito insieme alle tante donne che fanno parte del Consiglio cittadino per le pari opportunità e alle associazioni e realtà del territorio che hanno contribuito alla sua realizzazione. Un programma che affronta il tema della violenza sulle donne da prospettive diverse, attraverso incontri, momenti di approfondimento, presentazioni di libri, mostre fotografiche e occasioni di sensibilizzazione rivolte anche alle giovani generazioni. Il mese di novembre rappresenta un momento particolarmente importante per accendere i riflettori su questi temi, ma il nostro impegno prosegue durante tutto l’anno, perché il contrasto alla violenza di genere e la promozione di una cultura del rispetto, della libertà e delle pari opportunità richiedono un lavoro costante e condiviso. Particolarmente significativo sarà l’appuntamento del 19 novembre, al quale interverrà il Commissario nazionale per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati mafiosi e intenzionali violenti, Giuseppe Castaldo. Sarà un’importante occasione per approfondire una strategia di contrasto alla violenza che si sviluppa lungo quattro direttrici fondamentali: prevenire i reati, assicurare alla giustizia i responsabili, offrire sostegno alle vittime e riconoscere tempestivamente i segnali di violenza. Proprio su quest’ultimo aspetto vogliamo sviluppare un progetto di formazione che contribuisca a creare una rete di prevenzione e protezione sempre più efficace. Abbiamo infine voluto affiancare alle occasioni di confronto anche gesti e segni concreti sul territorio, come l'inaugurazione della panchina in piazza delle Baleari, a Marina di Pisa, e la piantumazione degli Iris di Trebecco al parco della Cittadella: simboli visibili, capaci di mantenere viva l'attenzione della comunità e di ricordarci ogni giorno che la violenza contro le donne non può essere tollerata e che ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte».

«In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Consiglio cittadino per le pari opportunità del Comune di Pisa rinnova il suo impegno a contrastare ogni forma di violenza di genere, fisica, psicologica, economica, sessuale ed istituzionale - dichiara Silvia Silvestri, presidente del Consiglio cittadino per le pari opportunità -. Anche quest'anno il cartellone delle iniziative dedicate a questa giornata si presenta come una rassegna ricca di incontri e densa di spunti di riflessione. Quest’anno il pensiero non può non rivolgersi in particolare alle donne private della libertà in Iran, perseguitate, arrestate e condannate per aver rivendicato il diritto di scegliere, di esprimersi, di essere libere. Donne che pagano con il carcere e talvolta con la vita, la richiesta di dignità e autodeterminazione. A loro va la nostra vicinanza e il nostro impegno a non lasciare che il silenzio copra la repressione. Allo stesso tempo non possiamo dimenticare i femminicidi che continuano ad insanguinare anche il nostro Paese. Ogni donna uccisa da un partner, da un ex, da un familiare, è una sconfitta per tutta la società. Dietro ogni numero c’è un nome, una storia, una vita spezzata, spesso preceduta da violenze denunciate e non ascoltate abbastanza. La violenza non è un fatto privato, è un problema pubblico e culturale. Per questo ribadiamo la necessità di rafforzare la prevenzione, l’educazione affettiva e al rispetto nelle scuole, il sostegno ai centri antiviolenza, la formazione degli operatori e la certezza di risposte rapide e concrete per chi trova il coraggio di denunciare. Il Consiglio Cittadino invita tutta la cittadinanza, le associazioni, le scuole e le istituzioni a partecipare alle iniziative organizzate in occasione di questa Giornata. Solo con una partecipazione diffusa e continua possiamo tenere alta l’attenzione e costruire una cultura del rispetto ogni giorno dell’anno. Nessuna donna deve sentirsi sola. Nessuna violenza deve essere considerata normale».

«Il calendario di novembre - dichiara Francesca Muratorio, vicepresidente del Consiglio cittadino per le pari opportunità - è il risultato di un impegno condiviso che, anno dopo anno, vede tante associazioni del nostro territorio mettere in campo idee, competenze e sensibilità per tenere alta l'attenzione sul tema della violenza contro le donne. Credo profondamente nel valore di questa rete e nella forza della collaborazione: ogni iniziativa, attraverso linguaggi e prospettive differenti, contribuisce a promuovere la consapevolezza, la cultura del rispetto e soprattutto il cambiamento. La violenza di genere però non si contrasta soltanto in occasione del 25 novembre, ma attraverso un impegno quotidiano, collettivo e concreto che come Consiglio Cittadino stiamo portando avanti. Il calendario vuole essere un invito alla cittadinanza a partecipare e a informarsi, perché il cambiamento riguarda trasversalmente tutte e tutti».

«La violenza contro le donne - dichiara Ivana Cerato, vicepresidente del Consiglio cittadino per le pari opportunità - è un problema profondamente culturale e, come tale, richiede un cambiamento che coinvolga l'intera società. Non basta riconoscere e condannare la violenza: dobbiamo interrogarci sulle sue radici, sugli stereotipi e sui modelli culturali che continuano ad alimentare disuguaglianze e discriminazioni. Come Consiglio cittadino per le pari opportunità vogliamo creare occasioni concrete di confronto, ascolto e condivisione, affrontando questi temi anche da prospettive differenti. In questo percorso riteniamo fondamentale coinvolgere sempre di più gli uomini, non soltanto come interlocutori, ma come parte attiva del cambiamento. Novembre rappresenta un'occasione importante per dare visibilità a questo percorso, ma il nostro impegno non si esaurisce con il calendario delle iniziative. Vogliamo continuare a costruire spazi di dialogo e confronto, perché il cambiamento culturale richiede tempo, responsabilità condivisa e soprattutto continuità».

Il programma

Nei giorni scorsi si sono svolti i primi due appuntamenti, con l’inaugurazione nell’atrio di Palazzo Gambacorti della mostra fotografica “Il silenzio infranto” di Francesca Gattai e con un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Le attività proseguiranno fino al 9 dicembre, coinvolgendo diversi spazi della città.

Sabato 14 novembre, il Soroptimist Club di Pisa propone un incontro riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell'IC G. Gamerra dal titolo “Superare la coercizione psicologica: Marianna Ciccone, un esempio dall’Italia delle donne”. Nella stessa giornata, alle 10.30, al Parco della Cittadella, AMMI – Donne per la Salute organizza la cerimonia di piantumazione degli Iris di Trebecco.

La giornata di giovedì 19 novembre sarà dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere con l’iniziativa “Nuove rotte. La libertà di scegliere. Il valore delle opportunità”, promossa dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Comune e la Prefettura di Pisa. La giornata prevede momenti di sensibilizzazione e confronto con gli studenti delle scuole superiori e delle università cittadine e si concluderà con uno spettacolo e una raccolta fondi, dalle 19.30 alle 20.30, alla Fondazione Teatro di Pisa. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite.

Venerdì 20 novembre, alle 17.30, l'Inner Wheel Club di Pisa propone l'incontro La libertà ha un prezzo? Quando il denaro diventa uno strumento di controllo: la violenza economica sulle donne di ieri e di oggi, alla Pasticceria La Petite di via Carlo Matteucci 20 (prenotazione obbligatoria 3388911781).

Sempre nella giornata del 20 novembre si apriranno le selezioni per l’assegnazione di due borse di studio dedicate alle pari opportunità, che consentiranno l’accesso gratuito alla Pari Opportunità Academy. L’iniziativa è promossa dall’Associazione culturale Eraclito 2000 e da Ciba Academy. Per partecipare alla selezione sarà possibile inviare il proprio curriculum vitae entro il 30 novembre all’indirizzo e-mail segreteria@eraclito2000.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la presidente Diana Pardini al numero 347 8840534.

Sabato 21 novembre, alle 15.30, in piazza delle Baleari a Marina di Pisa, FIDAPA BPW Italy – Sezione di Pisa inaugura una panchina contro ogni forma di violenza sulle donne.

Lunedì 23 novembre, alle 17, in Largo San Zeno, il Soroptimist Club di Pisa promuove l'illuminazione della panchina rossa intitolata alla dottoressa Barbara Capovani, con l'iniziativa Rompere il silenzio, illuminare il futuro.

Martedì 24 novembre, alle 18, l'AMMI – Donne per la Salute organizza, alla Sala Cammelli dell'Hotel Duomo (via Santa Maria 94), l'incontro dedicato ad Artemisia Gentileschi dal titolo La ferita non ha l'ultima parola.

Mercoledì 25 novembre, giornata internazionale dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne, il programma prevede alle 18 l'illuminazione arancione della Torre di Pisa, nell'ambito della campagna internazionale Orange the World, promossa a livello cittadino dall'Assessorato alle Pari Opportunità e dal Consiglio Cittadino del Comune di Pisa.

La stessa giornata vedrà, alle 19.30, al Cinema Arsenale, la mostra conclusiva del contest fotografico Neanche con un fiore, organizzata dall'Associazione Barbara Capovani.

Giovedì 26 novembre, alle 17, al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, sarà presentato il volume Immagini femminili nell'arte pisana, a cura del Museo della Grafica.

Il calendario proseguirà sabato 28 novembre, alle 16.30, alla Ludoteca Intergenerazionale della Stazione Leopolda, con la giornata solidale Donne al Centro – L'italiano alle mamme, un piccolo passo per l'inclusione, organizzata dal Centro San Marco di Pisa.

Il programma si completa con gli appuntamenti di dicembre: giovedì 3 dicembre, alle 17, alla Biblioteca SMS, l'Associazione dei Lucani a Pisa organizza l’incontro La donna: protagonista da salvaguardare da ogni violenza e discriminazione con la presentazione del libro Quando una Donna. Voci, silenzi e tormenti d'Amore di Emilio D'Andrea.

Mercoledì 9 dicembre, alle 14.45 in Sala Baleari, si terrà infine l'iniziativa Oltre l'invisibilità: la detenzione femminile, dedicata alla realtà penitenziaria, alla violenza economica e alla tutela dal sovraindebitamento, alle opportunità di reinserimento e al lavoro, organizzata dalla CPO dell'Ordine degli Avvocati e dalla CPO dell'Ordine dei Commercialisti.

In allegato una delle fotografie in mostra nell'atrio di Palazzo Gambacorti "Il silenzio infranto" di Francesca Gattai

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

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