Pisa, tentata irruzione al Liceo Carducci: danni per circa 15mila euro

Nuove occupazioni nei plessi scolastici cittadini pisani, con situazioni molto diverse tra loro.

Al Liceo Carducci, nella notte tra domenica e lunedì, si è verificato un tentativo di irruzione nell'istituto. Scattato l'allarme a notte fonda, la Dirigenza Scolastica ha allertato direttamente le Forze dell'Ordine, intervenute tempestivamente per liberare l'edificio.

Il bilancio dei danni è ingente, per una stima complessiva di circa 15mila euro. Tra i danni riscontrati figurano una decina di porte interne completamente rotte, una porta REI interna distrutta, tre vetri di infissi esterni rotti e il blocchetto di una serratura di una porta interna forzato e asportato.

L'attività didattica riprenderà con tutta probabilità nella mattinata di martedì 10 novembre, per poi tornare gradualmente alla piena normalità.

Al Liceo Buonarroti, invece, prosegue l'occupazione pacifica, nell'ambito della quale è in corso un confronto costante tra la Dirigenza Scolastica e le studentesse e gli studenti, che hanno assicurato il carattere pacifico della protesta.

La Provincia di Pisa, in qualità di ente proprietario dell'edificio, e la Dirigenza Scolastica sono in continuo contatto per evitare l'accesso di persone esterne alla scuola, anche a tutela dell'incolumità di studentesse e studenti durante l'esercizio della loro forma di protesta.

Il Presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, ha dichiarato: "Siamo in contatto costante con la Dirigenza Scolastica per seguire l'evolversi della situazione. Le forme di protesta pacifica degli studenti vanno ascoltate, ma i danni subiti dal Liceo Carducci non sono accettabili: le scuole sono un bene di tutti e vanno rispettate. Come Provincia, proprietaria degli edifici, continueremo a lavorare per garantire la sicurezza di studentesse e studenti e per ripristinare al più presto la piena funzionalità dell'istituto. Ringrazio le Forze dell'Ordine per il tempestivo intervento e la Dirigenza Scolastica per la prontezza e l'equilibrio dimostrati".

Notizie correlate