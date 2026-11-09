L’invisibile fluire, a Sincresis una mostra sul tempo e sulla trasformazione della materia

Esiste un movimento silenzioso che attraversa le cose, ne accompagna la crescita, ne modifica la sostanza e talvolta ne dissolve la forma. È il fluire del tempo, una continuità invisibile che si manifesta attraverso gesti, tracce e trasformazioni.

Da questa suggestione nasce L'invisibile fluire, una mostra che riunisce negli spazi di Sincresis le ricerche di Cinzia Delnevo, Rachel Morellet con Enea Giunti e Marco Ulivieri.

Pur attraverso linguaggi e pratiche differenti, tali artisti condividono un'attenzione particolare verso i processi che generano e trasformano le forme, in cui il tempo, la materia e le forze naturali partecipano alla costruzione dell'opera, tra controllo e causualità.

Nei disegni di Cinzia Delnevo il segno ripetuto si sviluppa in intricate strutture organiche. Il gesto, attraverso processi di accumulo e sottrazione protratti nel tempo, genera configurazioni imprevedibili, nelle quali la carta diventa superficie di sedimentazione e memoria di una durata. Il disegno si configura così come un processo in divenire e una pratica performativa, in cui intenzione e imprevisto si incontrano, lasciando affiorare forme che sfuggono al controllo cosciente.

Le sculture di sale di Rachel Morellet, realizzate insieme al pastore Enea Giunti nell'ambito del progetto Lickylicks sono presenze che assumono una valenza totemica. Gli elementi che la compongono sono stati modellati dalle capre attraverso il contatto ripetuto delle loro lingue con le pietre di sale. Un processo nel quale necessità biologica, istinto e intervento umano concorrono alla nascita di una forma, trasformando un gesto quotidiano in un'esperienza scultorea. La materia conserva così le impronte di una relazione tra specie diverse, nella quale l'intenzione umana lascia spazio all'azione del vivente.

Nel video Epigrafe. Pegno solenne a continuare una battaglia non ancora conclusa (2026), Marco Ulivieri mette in relazione memoria e dissoluzione. Le parole di un'epigrafe marmorea, collocata a Villanuova, in prossimità del centro empolese, si cancellano gradualmente, mentre il ritratto

dell'artista, modellato in argilla dallo scultore Piero Bertelli, si disgrega lentamente nell'acqua. L'epigrafe e l'effigie, entrambe concepite per affidare alla materia una testimonianza destinata a durare, si confrontano con la propria precarietà. Il desiderio umano di sottrarre alla scomparsa una memoria e lasciare una traccia si misura così con la fragilità della materia e con l'inevitabilità della trasformazione.

Disegno, scultura e video diventano così tre differenti modalità per rendere percepibile ciò che normalmente sfugge allo sguardo: il tempo mentre attraversa le cose, lascia impronte, genera forme e ne accompagna il continuo trasformarsi.

Invisibile fluire invita a sostare davanti a questo movimento, a riconoscere nelle opere non forme definitive, ma manifestazioni temporanee di un processo più ampio, nel quale il desiderio di dare forma si confronta con la possibilità di lasciarsi sorprendere da ciò che sfugge al controllo. Ciò che vediamo è una configurazione momentanea di qualcosa che continua ad accadere.

PRESENTAZIONE

INVISIBILE FLUIRE

Un fluire silenzioso attraversa le cose, ne accompagna la crescita, ne modifica la sostanza e, talvolta, ne dissolve la forma. Il tempo come durata, e non concepito come successione di istanti isolati, è un movimento invisibile che si manifesta attraverso le tracce, i gesti e le trasformazioni della materia. Le forme non sono mai soltanto ciò che appare: custodiscono una storia, una successione di eventi, incontri e mutamenti che ne accompagnano la nascita e ne modificano continuamente l'identità. La materia conserva il tempo, il gesto lascia un’impronta, la natura interviene secondo ritmi che sfuggono alla volontà umana

In questo labile spazio tra instabilità e metamorfosi, attraversato da una continua tensione tra ciò che permane e ciò che incessantemente si trasforma, si incontrano le ricerche di Cinzia Delnevo, Rachel Morellet e Marco Ulivieri. Nonostante che le opere dei tre artisti presentate in mostra provengano da linguaggi e pratiche differenti, condividono una medesima sensibilità verso ciò che accade quando la forma viene attraversata dal tempo, dal caso e dalle forze del vivente. Sono presenze che raccontano un processo: qualcosa che cresce, si deposita, si modifica, si consuma o lentamente scompare.

Nei disegni di Cinzia Delnevo il segno si comporta come un organismo. La ripetizione di un gesto minimo, quasi impercettibile, in Penne a sfera nera su carta (2013-2026) genera ramificazioni, intrecci e configurazioni che richiamano le strutture del mondo vegetale: foglie, nervature, crescite cellulari, forme che sembrano svilupparsi secondo una propria necessità interna. La mano procede senza conoscere completamente la destinazione del proprio percorso. Il disegno cresce per accumulazione, attraverso una successione di micro-eventi nei quali il gesto si lascia progressivamente sorprendere dall'imprevisto. In altri lavori, Pastels on paper, Oil on Needle (2014 -2026) il gesto agisce per sottrazione: scava la superficie, rimuove uno strato, riporta alla luce colori e tracce precedentemente nascosti. Ciò che appare è sempre anche il risultato di qualcosa che è stato, di un tempo trascorso che riaffiora. La carta diventa così una superficie di sedimentazione, un luogo in cui il tempo si deposita senza interrompere il proprio fluire, un terreno fertile dove il segno, come una forma vivente, germina, si espande e conserva la memoria del proprio divenire.

Le sculture di sale di Rachel Morellet realizzate con il pastore Enea Giunti, nell'ambito del progetto Lickylicks (2024) assumono una valenza totemica, come installazioni composite che custodiscono una storia di relazioni tra l'umano e l'animale, tra intenzione e istinto, tra cultura e natura. Gli elementi che le compongono sono stati modellati dalle lingue delle capre che, guidate da una

necessità biologica, hanno trasformato le pietre di sale attraverso il contatto ripetuto. Un gesto quotidiano, dettato dalla sopravvivenza, diventa così inconsapevolmente un atto generativo. L'intervento umano predispone le condizioni, orienta il processo, ma lascia che sia l'animale a imprimere alla materia una forma non interamente prevedibile. Le forme organiche raccolgono e organizzano queste impronte, trasformando una successione di gesti in una presenza scultorea. Il sale, minerale essenziale alla vita e insieme materia fragile e solubile, porta in sé una contraddizione: appare solido e durevole, ma è continuamente esposto alla possibilità di dissolversi. La struttura verticale di una delle installazioni assume quasi il carattere di un monumento a un tempo biologico e condiviso: una memoria materiale del contatto, nella quale la forma conserva l'impronta di un processo che continua idealmente oltre la sua stessa realizzazione, invitando l’osservatore ad assumere uno stato di cura nei confronti della fragilità e reciprocità del vivente e ad interrogarsi sull’atto stesso del leccare, che accomuna essere umano e animale, assumendo significati differenti: pratica carica di implicazioni simboliche, affettive e culturali per l’uno, necessità biologica e istinto di sopravvivenza per l’altro.

Nel video Epigrafe. Pegno solenne a continuare una battaglia non ancora conclusa (2026), Marco Ulivieri conduce lo sguardo verso un'altra declinazione della materia. La trasformazione si compie senza clamore, in una temporalità dilatata che invita a sostare, osservare, attendere. Ciò che sembrava destinato a durare rivela la propria precarietà: le parole di un'epigrafe marmorea, collocata a Villanuova, in prossimità del centro empolese, si cancellano gradualmente, mentre la forma di un ritratto dell'artista, modellato in argilla dallo scultore Piero Bertelli, si disgrega lentamente nell'acqua. La forma si allenta, si frantuma, cede all'azione dell'elemento naturale. L'argilla, materia legata alla terra e alla memoria delle civiltà, abbandona la propria stabilità per ritornare a una condizione di dispersione; così anche l'epigrafe, anziché custodire una memoria, sottrarre alla scomparsa e affidarsi alla durata, si confronta con la propria vulnerabilità e con l'ineluttabilità della trasformazione. Il desiderio umano di lasciare una testimonianza si misura con la fragilità della materia e con la precarietà della stessa presenza, aprendo una riflessione sull'identità e sulla sua inevitabile sparizione.

Un disegno che germina, una colonna di sale che custodisce le impronte di un contatto, una forma in argilla che si dissolve: tre diverse manifestazioni di un unico fluire. In queste opere la natura non è uno scenario da rappresentare, ma una forza attiva; il gesto non è soltanto espressione di una volontà, ma apertura a ciò che può accadere; il tempo non è una misura esterna, ma una presenza che agisce dentro le cose e pone in relazione il loro continuo trasformarsi con la nostra stessa esperienza del divenire. Il fare artistico si colloca proprio su questa soglia, tra intenzione e abbandono, tra consapevolezza e imprevisto, tra il desiderio di dare forma e la capacità di lasciarsi sorprendere da ciò che sfugge al controllo.

Forse è proprio questa la dimensione più profonda che accomuna le tre ricerche: la disponibilità a riconoscere che ogni forma nasce da una relazione e che nessuna relazione rimane immutata. Crescita, accumulazione, impronta, erosione e dissoluzione appartengono a un unico movimento, nel quale la vita delle cose si manifesta attraverso continue trasformazioni.

Invisibile fluire invita a riconoscere, attraverso le opere, la presenza di questo movimento silenzioso nella fragilità della materia e nella cura dei gesti. Ciò che si trasforma non necessariamente scompare: talvolta lascia una traccia, talvolta genera una nuova configurazione, talvolta semplicemente restituisce alla materia la libertà di essere altro. L'arte non arresta il tempo, non ne riproduce semplicemente il passaggio: ne rende percepibile la continuità, dando consistenza a ciò che altrimenti resterebbe invisibile. Le forme diventano così luoghi di passaggio, superfici di memoria e manifestazioni temporanee di un processo più ampio, nel quale ogni cosa è attraversata da ciò che è stato e si apre a ciò che ancora deve accadere.

Ciò che vediamo è soltanto una configurazione momentanea di questo fluire: una traccia che affiora, una presenza che si manifesta, una forma che per un istante diventa visibile prima di trasformarsi ancora.

L'opera d'arte, dunque, come manifestazione sensibile di un tempo invisibile, in un fluire continuo che attraversa la materia, lascia tracce, genera forme e ne accompagna le trasformazioni.

Fonte: Ufficio Stampa

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