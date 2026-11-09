Livorno, al via la piantumazione di 457 nuovi alberi

È partito questa mattina dal Parco Pasolini il programma di messa a dimora di nuovi alberi varato dall’Amministrazione comunale in occasione della Festa dell’Albero del 21 novembre. Il programma prevede la piantumazione di 457 alberi nei prossimi mesi, che porteranno a circa 600 il numero complessivo di alberi messi a dimora nel corso del 2026. L’iniziativa è stata presentata nella Sala delle Cerimonie di Palazzo Comunale dall’assessora alla Manutenzione, cura e incremento del verde in città Giovanna Cepparello, dall’assessora alle Politiche ambientali Silvia Viviani, dall’assessore ai Lavori pubblici Federico Mirabelli e dal responsabile dell’Ufficio Gestione e Manutenzione del Verde Alberto Ughi.

Il primo lotto comprende 242 alberi di prima grandezza e pronto effetto, che saranno piantati dal 9 al 24 novembre in parchi, giardini, piazze e vie cittadine. L’intervento risponde anche alle richieste arrivate dalla cittadinanza e si inserisce in un percorso di confronto con i comitati sul futuro del verde urbano.

I primi interventi interessano il Parco Pasolini, l’area cani e il parcheggio di viale della Libertà, dove a partire da oggi saranno messi a dimora 57 nuovi alberi, tra cui platani, alberi di Giuda, cipressi piramidali, eucalipti e pini d’Aleppo.

Giovedì 12 novembre gli interventi proseguiranno nei quartieri Borgo Cappuccini, Magenta e Garibaldi: in via Corcos saranno piantati 5 allori, in piazza Manin 3 pini d’Aleppo, in via Vivoli 2 tigli, in piazza della Vittoria 6 alberi tra pruni ornamentali e tigli, mentre in piazza del Cisternone sarà messa a dimora una lagerstroemia.

Tra il 13 e il 16 novembre le piantagioni interesseranno via Orlandi, il giardino di via Abruzzi e via Chiusa, con 38 nuovi alberi. Le specie previste comprendono alberi di Giuda e albizie in via Orlandi, lecci e ornielli nel giardino di via Abruzzi, peri da fiore, aceri e platani in via Chiusa.

L’ultimo intervento, dal 17 al 24 novembre, riguarderà viale Italia, dove saranno messi a dimora 130 nuovi alberi nel tratto compreso tra la Bellana e la Terrazza Mascagni. Le nuove piantumazioni comprenderanno 50 lecci, 10 jacarande, 10 falsi pepi, 10 alberi del genere Erythrina, 20 pini d’Aleppo, 10 palme del genere Washingtonia e 20 esemplari di macchia mediterranea, tra cui corbezzoli, oleandri, alaterni, filliree e lentischi.

Molti alberi andranno a completare i filari di viali e vie cittadine: contribuiranno a rendere più omogenea la distribuzione delle alberature, colmeranno i vuoti e sostituiranno le piante abbattute negli anni per problemi fitosanitari o rimosse perché pericolanti o ad alta propensione al ribaltamento. Altri sostituiranno esemplari abbattuti o compromessi dagli eventi meteo estremi che hanno colpito la città, in particolare la costa. Tra questi gli alberi del viale Italia, le cui chiome sono state spezzate e divelte dalle forti raffiche di vento.

L'incremento del patrimonio arboreo cittadino contribuirà a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, grazie alla capacità degli alberi di assorbire anidride carbonica, attenuare le isole di calore e migliorare il microclima urbano, con benefici anche per il benessere delle persone. Per garantire l’attecchimento, l’Ufficio comunale Gestione e Manutenzione del verde assicura cure e irrigazioni di soccorso per le tre estati successive alla messa a dimora.

“Contiamo di arrivare a piantare circa 600 alberi nel 2026 e siamo a disposizione per rispondere alle richieste di cittadini e cittadine, ricordando che sarà possibile piantare fino all’inizio della primavera 2027”, dichiara l’assessora con delega alla Manutenzione, cura e incremento del verde in città Giovanna Cepparello, sottolineando l’importanza di incrementare il patrimonio arboreo comunale e arricchire giardini e parchi urbani con piante di prima grandezza. “Abbiamo stanziato risorse, programmato e realizzato gli interventi per rispondere alle richieste e alle esigenze in armonia con la cittadinanza - aggiunge l’assessora - ringrazio il nostro Ufficio Gestione e Manutenzione del Verde, che con impegno costante e competenza ha permesso di raggiungere questo risultato importante”. L’assessora ringrazia inoltre i cittadini e le cittadine che hanno aderito ai patti di collaborazione per la cura del verde urbano e le persone, i gruppi e le associazioni che si occupano della cura dei nuovi alberi. Grazie al loro impegno molte alberature hanno superato la grave siccità della scorsa estate, protrattasi fino a pochi giorni fa.

“Il verde urbano è un vero e proprio dispositivo sanitario che garantisce l'ombreggiamento, il raffrescamento, l'assorbimento degli inquinanti e il rallentamento del deflusso delle piogge” ha aggiunto l'assessora alle Politiche Ambientali Silvia Viviani ed ha proseguito: “Bisogna considerare il verde non come un'aggiunta finale, ma come un'infrastruttura di partenza nella progettazione cittadina, valorizzando anche il ruolo di cespugli e arbusti. Per questo la messa a dimora deve bilanciare la natura con l'accessibilità universale e la presenza delle reti tecnologiche sotterranee (luce, acqua) presenti sotto la sede stradale, che non permettono di piantare alberi in determinati luoghi della città”.

“L'attenzione al verde rappresenta un percorso continuo avviato fin dal primo mandato dell'Amministrazione e integrato in pianta stabile nei progetti dei lavori pubblici” ha affermato l'assessore ai Lavori Pubblici Federico Mirabelli. “Ci tengo a ricordare gli interventi con alberature e arbusti lungo le vie d'accesso all'Acquario e il miglioramento climatico che si avverte in Piazza del Municipio in estate grazie alla crescita degli alberi piantati negli anni scorsi”.

Il programma di piantagione si accompagna al dialogo avviato con i Consigli di Zona e il Comitato Livorno Quartieri Alberati. Il gruppo tecnico del Comitato ha sottoposto all’attenzione dell’assessora alcune aree per la piantumazione di 700 nuovi alberi e arbusti. Tra i criteri condivisi per il nuovo Piano comunale del verde pubblico figura la priorità agli interventi nelle zone cittadine con minore presenza di verde, secondo il principio del 3-30-300: almeno 3 alberi visibili da ogni abitazione, una copertura arborea del 30% in ogni quartiere e uno spazio verde a non più di 300 metri da casa. Il Comitato metterà inoltre a disposizione le schede dei patti di collaborazione sottoscritti da circa 300 cittadini nelle passate edizioni di Harborea, utili a coinvolgere nuovi volontari nelle cure degli alberi.

In viale Mameli i lavori sono momentaneamente sospesi. L’Amministrazione si è detta disponibile a redigere un master plan per la riqualificazione complessiva del viale, come base per il progetto esecutivo quando saranno disponibili le risorse. Infine è in corso di sviluppo, sul sito del Comune, la pagina “Spazio Verde”, che raccoglierà iniziative, programmi e progetti dell’Amministrazione sul verde urbano.

Fonte: Comune di Livorno

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