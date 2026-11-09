Master in Fisiopatologia clinica e management dello scompenso cardiaco, aperte le iscrizioni

È un percorso di alta formazione che copre tutti gli aspetti della gestione dello scompenso cardiaco, dalla diagnosi al trattamento fino alle più recenti frontiere della ricerca, con l'obiettivo di fornire gli strumenti teorici e pratici per affrontare una delle patologie più diffuse tra la popolazione. Sono aperte le iscrizioni alla V edizione del Master di II livello in Fisiopatologia clinica e management dello scompenso cardiaco, il corso promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con la Fondazione Monasterio, e diretto da Michele Emdin, docente presso la Scuola Sant'Anna e direttore del dipartimento cardiotoracico della Fondazione Monasterio e Giuseppe Vergaro, docente presso la Scuola Sant’Anna e dirigente medico cardiologo della Fondazione Monasterio.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 2 dicembre 2026. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Master:

https://www.santannapisa.it/it/master/fisiopatologia-clinica-e-management-dello-scompenso-cardiaco

Lo scompenso cardiaco: una sindrome che richiede competenze specialistiche

Oltre ad essere una delle principali cause di morbilità e mortalità, lo scompenso cardiaco è una sindrome clinica caratterizzata da un elevato livello di complessità, che richiede competenze altamente specialistiche e la capacità di operare all'interno di contesti multidisciplinari. Il Master della Scuola Sant'Anna e della Fondazione Monasterio si propone di fornire alle professioniste e ai professionisti le competenze necessarie per gestire tutte le fasi dello scompenso cardiaco, con una visione che integri competenze cliniche e organizzative.

Il Master affronta infatti l'intero spettro della malattia, dall'epidemiologia e dalla fisiopatologia dello scompenso cardiaco fino agli strumenti più avanzati per la diagnosi e il trattamento. Il programma approfondisce inoltre aspetti sempre più centrali nella pratica clinica contemporanea, come l'etica della cura, la comunicazione con il paziente, la medicina narrativa e l'economia sanitaria, fornendo una preparazione completa che coniuga eccellenza clinica e innovazione scientifica.

A chi è rivolto il Master e la metodologia didattica

Il percorso è rivolto a laureate e laureati in Medicina e Chirurgia già specializzati, o in formazione specialistica, nelle aree della Cardiologia, della Medicina Interna, della Medicina d'Urgenza, della Geriatria e in altre discipline affini.

Della durata di 18 mesi, il Master adotta una metodologia didattica ibrida con lezioni in aula e online. Completano il percorso 40 ore workshop dedicati all'approfondimento di casi clinici e al confronto con esperti del settore, e un tirocinio presso strutture cliniche italiane individuate dalla Direzione del Master.

“Oltre all’acquisizione di tulle le competenze necessarie per la gestione del paziente con scompenso cardiaco, il Master è un’occasione di continuo confronto con specialiste e specialisti di elevato profilo e consente di stabilire collaborazioni cliniche e di ricerca” dichiara il professore Giuseppe Vergaro.

Fonte: Ufficio Stampa

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