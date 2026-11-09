Ripalta, partiti i lavori per un nuovo campo di calcio a 5

Sono partiti i lavori per il nuovo campo da calcio a 5 in Via Ripalta.

La Moviter, ditta alla quale sono stati affidati i lavori, ha già provveduto a spianare il terreno e portare sul cantiere i primi elementi che serviranno alla costruzione dell’impianto, la cui consegna è prevista per dicembre 2026.

“Con l’avvio dei lavori per il nuovo campo da calcio a 5 compiamo un ulteriore passo nella valorizzazione dell’area di Ripalta, un progetto che sta progressivamente prendendo forma e che punta a creare un nuovo spazio di riferimento per la comunità – spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

L’obiettivo è quello di affiancare agli interventi di riqualificazione già in corso, legati al progetto dell’ex Tamburini e alla realizzazione dei nuovi alloggi, luoghi e servizi capaci di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini. Il nuovo campetto, insieme al centro di aggregazione giovanile che sarà inaugurato il 14 novembre, contribuirà a dare a questa zona una nuova identità, rendendola sempre più vissuta e frequentata”.

La realizzazione del campetto rientra nell’intervento di valorizzazione e ottimizzazione dell’area, a margine dell’opera finanziata con i fondi del PNRR relativa alla riqualificazione della zona “ex Tamburini”, che sta vedendo la realizzazione di quattordici alloggi nell’ambito del progetto HOME-PINQuA.

Per la realizzazione del campetto sono stati destinati 120.000 euro, cifra all’interno della quale rientrano anche le spese per i lavori di modifica del tracciato della strada vicinale “dei Tamburini”, cioè quella che costeggia il nuovo campetto e che porta a quello che sarà il nuovo centro di aggregazione giovanile, in procinto di essere inaugurato sabato 14 novembre.

Per quanto riguarda il campetto, sarà dotato di erba sintetica e di recinzioni, ma rimarrà totalmente aperto al pubblico, così da favorirne l’utilizzo da parte di una platea più ampia di cittadini

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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