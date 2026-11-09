SP 12 e SP 32, approvato accordo Regione-Provincia di Pistoia per la messa in sicurezza

Con un contributo regionale straordinario di 300mila euro saranno messe in sicurezza due strade strategiche per i collegamenti nel territorio pistoiese: la SP n. 12 'delle Cartiere' e la SP n. 32 'Nievole - Avaglio'. Il finanziamento, deliberato dalla Giunta Regionale e stanziato per l'annualità 2026, seguirà la firma tra le due amministrazioni di uno specifico Accordo che disciplinerà le modalità di erogazione e di rendicontazione dei fondi.

"Questo contributo conferma la volontà della Regione Toscana di stare concretamente a fianco dei territori e delle amministrazioni locali - spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - per realizzare quegli interventi individuati dal territorio come prioritari ed importanti per le singole comunità. Il senso profondo delle politiche per la Toscana Diffusa è proprio questo: sostenere le amministrazioni locali nel portare avanti quelle scelte che esse riconoscono come prioritarie per le comunità e per il loro sviluppo economico, sociale, identitario".

"Grazie a questo contributo - aggiunge l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni - sarà possibile avviare interventi di manutenzione straordinaria per ripristinare il dissesto lungo la SP 32, al km 5+550, e per risolvere la criticità lungo al km 1+800 della SP 12. E’ per noi importante mantenere efficiente la rete stradale della nostra regione ed investire per quanto possibile sulla manutenzione della viabilità garantisce la fluidità dei collegamenti interni e, soprattutto, la sicurezza delle persone che viaggiano".

Fonte: Regione Toscana

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