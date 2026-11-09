Una amichevole disfida sull'olio nuovo per il Consorzio Chianti Colli Fiorentini

Olio nuovo protagonista di una serata evento promossa dal Chianti Colli Fiorentini.

Mercoledì 11 novembre alcune delle aziende associate al consorzio saranno al centro di una amichevole disfida nel nome dell’olio, ospitata all’Osteria La Gramola in via delle Fonti a Tavarnelle

Val di Pesa dalle ore 19.45.

Nell’occasione saranno fatti degustare gli oli nuovi delle varie aziende, ciascuno dei presenti sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza e determinerà il simbolico vincitore della serata.

"Quest’anno il raccolto sembra di grande qualità - commenta il presidente del consorzio Andrea Corti - e ci piaceva condividere l’occasione in questa serata speciale”.

Il menù della serata prevede fettunta, cecina, gelato al fiordilatte e bastoncini di verdure per degustare i vari oli. Poi a seguire: stracci con cavolo nero e rape rosse su crema di formaggio ed olio nuovo Evo; anatra ripiena di verza al Chianti con pureè di patate e borragine; misto di frutta in crosta di mandorle su crema pasticcera.

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