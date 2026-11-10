Livorno, camion dei rifiuti prende fuoco nel quartiere Shangai

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Sul posto i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale

Un mezzo di Aamps impegnato nella raccolta dei rifiuti ha preso fuoco in via Poerio, nel quartiere Shangai a Livorno, all'altezza del civico 12. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale, che in quel momento stava stava svolgendo un servizio di pattugliamento a piedi nella zona. A segnalare l'accaduto è stato un cittadino

Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a gestire la viabilità, disponendo la chiusura dell'incrocio tra via Poerio e via Bixio e presidiando la zona pedonale di via Fratelli Bandiera. In supporto è arrivata una seconda pattuglia, che ha provveduto a chiudere anche l'intersezione tra via Paretti e via Filzi.

I vigili del fuoco, allertati dal conducente del camion, hanno spento le fiamme. Una volta concluse le operazioni e accertate le condizioni di sicurezza, il mezzo ha potuto fare rientro al deposito Aamps.

In una nota, il Comune sottolinea l'importanza del servizio di prossimità della polizia locale, evidenziando come la presenza degli agenti nei quartieri consenta di raccogliere direttamente le segnalazioni dei cittadini e intervenire con tempestività in caso di necessità.

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