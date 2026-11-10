Cane investito e ucciso ad Arezzo, il gip respinge l'archiviazione: nuove indagini sul caso di Choco

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Choco, il cane di 14 anni investito e ucciso il 6 aprile scorso, giorno di Pasquetta, in via dell'Acropoli ad Arezzo. Il giudice per le indagini preliminari Giulia Soldini ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, che avrà sei mesi di tempo per svolgere ulteriori indagini.

Il provvedimento, depositato il 9 novembre, accoglie l'istanza presentata dall'avvocata Giada Bernardi, del Foro di Roma, legale di Leonardo Magi, proprietario dell'animale.

Al centro dell'ordinanza c'è la ricostruzione della dinamica dell'investimento. Secondo quanto emerso, il conducente del fuoristrada avrebbe inizialmente arrestato la marcia dopo che Magi gli aveva chiesto di rallentare per consentire al cane di attraversare la strada. Il veicolo sarebbe poi ripartito improvvisamente, travolgendo Choco.

Una sequenza che, secondo il gip, merita ulteriori approfondimenti e potrebbe configurare un comportamento doloso anziché una condotta colposa. Nell'ordinanza si legge: "Pare arduo sostenere la colpa e non la sussistenza del dolo".

La Procura dovrà inoltre approfondire l'identificazione della persona alla guida del fuoristrada, sulla quale gli investigatori sarebbero già riusciti a raccogliere elementi.

Choco, meticcio adottato da un canile, morì sul posto. Dopo l'investimento, il conducente si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. "Andremo avanti finché Choco non avrà giustizia", ha dichiarato l'avvocata Bernardi.