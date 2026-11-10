Fuga di gas a Firenze: evacuato un condominio. La terza in pochi giorni

Cronaca Firenze
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Intervento dei Vigili del fuoco dalle 17.15. Allontanate precauzionalmente 15 persone, sul posto anche i tecnici di Toscana Energia per la riparazione della condotta.

Intervento dei Vigili del fuoco a Firenze, in via Gran Bretagna, per una fuga di gas a livello stradale. La squadra del comando di Firenze, dalla sede centrale, è impegnata dalle 17.15 nelle operazioni di verifica e messa in sicurezza.

Per consentire gli interventi è stato necessario evacuare un condominio, con 15 persone allontanate. Sul posto sono presenti anche i tecnici di Toscana Energia, impegnati nello scavo stradale e nella riparazione della condotta.

Solo ieri a Firenze c'era stata un'altra fuga di gas in via Pasquale Villari, con due condomini che sono stati evacuati a scopo precauzionale, e ancora lo scorso 6 novembre si era verificato un'altra fuga di gas in viale Europa.

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